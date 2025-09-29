学校や職場の制服が冬服に替わるこの時期、そろそろぬいぐるみの衣替えの準備もしなくては。そこで今回は、seriaのぬい用ファッションアイテムを紹介します。とっても可愛いんです!

🎑新商品のお知らせ❄

#ぬい活 秋冬シリーズ その①

.

くま帽子・ファーケープ・うさ耳ニット帽・ボーダーセーター・猫耳ボア帽子・ファーコートと新アイテムがたくさん🎶

.

こちらの商品はSeria様にて発売中です🐾

(@synapsejpより引用)

まずは、頭にかぶせたら、絶対にかわいくなること間違いなしの「ぬい用くま帽子」(6×10.5cm)から。くまさんの顔とお耳がとっても可愛いです!! この帽子と同じ質感の「ぬい用ファーケープ」(9×20cm)もおすすめ。ぜひ、セットで着させてあげたいですよね。画像のぬいの身長は約16cm。帽子は、頭の大きさが約6.5×6.5cmのぬいにぴったりなサイズ。

お次は、推しがうさぎになっちゃう「うさ耳ニット帽」(12×9cm)。後ろから見た時のたれ耳がかわいいのも萌えポイント。こちらも、頭のサイズは約6.5×6.5cmです。

また、ハート型にも見えるキュートな「ぬい用猫耳ボア帽子」(8.5×12.5cm)も登場。モコモコ生地があったかそうです。こちらは約7×7.5cmの頭のぬいに合うのだとか。いずれも、やさしい色合いの「ぬい用ボーダーセーター」(5×9cm)を着用しているのですが、どの帽子とも相性抜群ですね。

最後は、ちょっとファンキーな「ぬい用レオパードファーコート」(7.5×11.5cm)。これを着るだけでおしゃれ上級ぬい決定! とっても暖かそうで、とってもかっこいいですね!!

価格はもちろんALL110円。SNSでは、「ファーコート、ユタカさんぬいに着せてあげたい」「4枚目、かみちゃんぬいに着せたすぎる 探しに行かねば…!!」「セリアに行かなきゃ」と話題に。今年の秋冬物はseriaで決まり! 全種類揃えて、ぬい活を楽しんでみてはいかがでしょうか?