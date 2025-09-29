たばこと塩の博物館は9月20日から「けむりと人々のつながり ―メソアメリカの記憶」展を、2階特別展示室で開催する。期間は12月21日まで。

彩色人物座像 オアハカ地方 6世紀～8世紀 林屋コレクション

中南米はたばこのふるさとと考えられており、古代メソアメリカの人々はたばこを神々への供物や儀式の道具として使用していたことがわかっている。喫煙時に生じるけむりは天上界の神々と地上界の人間を結ぶ役割を果たし、香炉で焚かれた香のけむりも浄化や占いに重要な意味を持っていたという。

同展では、現在のメキシコ周辺地域を中心に、古代と現代の人々とけむりの関係に焦点を当てている。約70点を通じて、メソアメリカの人々とけむりにまつわる文化を紹介する。

展示は「古代の人々とけむり」と「現代の人々とけむり」の2部構成。古代では、メキシコ西部地方のパイプ喫煙文化、メキシコ中央部のアステカ王国の喫煙、マヤ地方の葉巻文化などを取り上げる。

脚付土製パイプ メキシコ西部地方 11世紀～16世紀初頭

現代では、20世紀以降のメキシコ、グァテマラにおいて、人々とけむりのつながりがみられる事例を、大きく「日常生活の中にみられるもの」「神様へのささげもの」「古代らしさを表すもの」の3つのテーマにわけて紹介する。

儀礼用土製パイプ メキシコあるいはグァテマラ 20世紀後半

入館料は、大人・大学生300円、小・中・高校生、満65歳以上100円。