トップ・マネジメントは9月18日、GeNiEとの提携を開始したことを発表した。同日からトップ・マネジメントのファクタリングサービス利用者に、個人向けローンサービス「TMファイナンス」の提供を開始した。

TMファイナンス

トップ・マネジメントは、全国5万5,000社を超える企業の資金繰りを支えている大手ファクタリング会社。GeNiEは消費者金融のリーディングカンパニー・アコムの子会社で、レンディング(貸付)領域におけるエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立された。

GeNiEは2024年6月より、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供している。このほど、事業者の資金ニーズに応える新たな金融サービスの提供に向けて、トップ・マネジメントは「マネーのランプ」を導入した。GeNiEとファクタリング会社との提携はファクタリング業界では初めての取り組みとなる。

「マネーのランプ」は、GeNiEのレンディング機能を、提携先が展開するサービスに組み込んで提供する金融サービス。トップ・マネジメントとGeNiEの提携においては、サービス名を「TMファイナンス」とし、トップ・マネジメントのファクタリングサービス利用者に対しローンサービスを提供する。個人事業主・フリーランス・事業者が利用できる個人のためのローンサービスで、最短15分で借入れ可能。急な資金ニーズに対応する。