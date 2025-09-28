国土交通省は、今年3月から4回にわたり開催してきた官民研究会をとりまとめ、このほど「鉄道分野のGXに関する基本的考え方」を公表した。鉄道事業者に対し、2031年度以降の非電化区間向けの新造車は「ハイブリッド車両、蓄電池車両、水素車両」を原則とすること、また2035年までにすべての電動車両をIGBT方式以降のVVVF車両にすることとした。

すでに各鉄道事業者で取組みが進んでいるものの、車両更新はローカル鉄道にとって負担が大きいため、国の支援策に関する検討も盛り込まれた。

GX戦略外だった「鉄道」もCO2削減の対象に

経済産業省によると、GXは「グリーン・トランスフォーメーション」の略だという。「産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体を変革すべく、エネルギーの安定供給・経済成長・排出削減の同時実現を目指す」とある。

従来はCO2削減、カーボンニュートラル、再生可能エネルギーの推進といった言葉で語られていた。これらのキーワードを統合した考え方がGXであり、「CO2排出量の削減」に加えて「再生可能エネルギーの安定供給」、これら関連技術を産業化して国際競争力を高めた「経済成長」という3つの柱で取り組んでいく。

政府は2050年に国としてカーボンニュートラルを実現させる目標を掲げ、「GX2040ビジョン 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂」を閣議決定した。ただし、その中の「分野別投資戦略」に自動車、航空、船舶がある一方で、鉄道はなかった。おそらく鉄道業界のCO2排出量が少なかったからだろう。

国内部門別のCO2排出量について、1位は製造業の36%、2位は運輸業の18%、3位は家庭の16%となっている。運輸業の中では、自動車が86%と圧倒的に多い。航空と海運は5%、鉄道は4%にすぎない。したがって、これまで「CO2削減」の施策において、鉄道の役割は「エコな鉄道をもっと利用しましょう」だった。マイカーから旅客列車へ。トラックから貨物列車へ。鉄道は存在するだけでCO2削減の役に立っていた。

その鉄道にも例外なくGXが求められた。まるで乾いた雑巾を絞るような話に思えるが、たしかに鉄道も「もっとCO2を削減できる」「カーボンニュートラルに切り替えられる」部分はある。「乾いた雑巾」ではなく、「少し湿った雑巾」だった。今後は鉄道分野自体のCO2削減にも取り組み、国が掲げる「CO2排出実質ゼロ」をめざしていく。

鉄道分野のGXについて、国土交通省は「省エネ」「燃料転換」「再エネ」の3点を指摘する。一方、「環境整備」として、国や関係団体に対し、GXに対応するための「車両や設備の導入に向けた支援の検討」「次世代エネルギーの安定調達に向けた他業界との連携の枠組み」「海外展開に向けた標準化戦略の策定」「各種規制・制度の合理化」「モーダルシフト・鉄道利用の促進」も掲げた。一方的に鉄道事業者に負担を求めているわけではない。

国土交通省は9月18日、「鉄道脱炭素施設等実装調査を実施する鉄軌道事業者等を募集する」と発表した。サポートの姿勢を示したわけで、初動が早い。

電車はもっと省エネが可能

「省エネ」は電車と機関車を対象としている。2035年までにすべての電動車でVVVF化を完了する目標を掲げた。ただし、初期のGTO方式のVVVFは新しいVVVFに置き換えるという。

VVVFは電車における制御装置のひとつで、モーターに流す電流や電圧を変化させる役割がある。かつては抵抗制御といって、回路に複数の抵抗器を並べ、スイッチで切り替えていた。しかし、抵抗制御は余分な電力が熱に変換され、放熱してしまう。そこで、電流のオンオフで制御する「チョッパ制御」、オンオフ回数を半導体で細かく制御する「サイリスタチョッパ制御」が考案された。次に進化した制御方式がVVVFで、現在の電車で主流となっている。

VVVFは「Variable voltage variable frequency control」(可変電圧可変周波数制御)の略。交流電流の電圧と周波数を自在に変換できる装置で、VVVFインバータ制御ともいう。VVVFも進化しており、当初はGTOサイリスタ(gate turn-off thyristor)を使っていた。その後、IGBT(insulated-gate bipolar transistor)素子を使ったVVVFや、SiC(炭化ケイ素)素子を使って小型軽量化したVVVFが登場した。

簡単に言うと、制御装置は省電力、高出力へと進化し、いま主流となっているVVVFの中でもGTO、IGBT、SiCと進化することで省エネを実現している。だから省エネを進める上で、GTO方式で線引きした。GTO方式の車両はIGBT方式に換装できるからだろう。

VVVF以前の車両はほとんど淘汰されている。「鉄道分野のGXに関する基本的考え方」では5,000両以上が存在するというが、GTO方式のVVVFを搭載した車両は車齢30年前後であり、新幹線の車両ではJR西日本の500系が残るのみとなった。JR各社の在来線や大手私鉄の車両も、更新時にIGBT方式へ換装されている。2035年までに新型車両と交代して廃車になるか、IGBT方式やSiC方式に更新されるだろう。ここまでは自然に達成できそうに思える。

一方で、中小私鉄や路面電車などに目を向けると、VVVFインバータどころか抵抗制御以前の、骨董品とも呼べそうな車両を使う路線がある。路面電車はいずれLRVに置き換えられると思うが、すべての車両を置き換えるとなると費用がかさむ。地方私鉄も同様で、大手私鉄やJR各社から譲渡された中古車両を大切に使わざるをえない。大手私鉄からタイミング良くIGBT方式の中古車両が出ればいいが、大手私鉄も車両を長く使う傾向があるし、車両が大型化したことで譲渡可能な車両も減っている。新車を買えば赤字が膨らんでしまうわけで、政府による「車両や設備の導入に向けた支援の検討」を確実に実施してもらいたい。

「バイオディーゼル」「蓄電池車両」普及の課題

「燃料転換」は非電化区間を走る気動車、内燃機関車を対象としている。2031年以降、新規車両はハイブリッド車両、蓄電池車両、水素車両を原則とする。

これは「原則」であって、「ディーゼルエンジンの廃止」ではない。現存のディーゼル車両もそのまま使える。ただし、軽油ではなくバイオディーゼルに転換する。新製のハイブリッド車両も、エンジン部分はバイオディーゼルとする。非電化ローカル鉄道の場合、軽油をバイオディーゼルに変更すれば車両を買い替えずに済む。

バイオディーゼルは生物由来の燃料で、植物性油、動物の脂肪、天ぷらに使った廃食用油を原料として精製して作る。もともと自然界にあるCO2を含む有機化合物だから、燃やしたところでそのCO2が放出されるだけ。また農産物や植物を作ればCO2を吸収するので、地上のCO2の総量は変わらない。だから「カーボン(CO2)ニュートラル(中立)」というわけだ。バイオディーゼルは既存のディーゼルエンジンに使えるという特徴があり、自動車業界が注目して研究開発も進む。「安定調達に向けた他業界との連携の枠組み」はおもにこの部分である。

問題は食糧不足とのバランスだろう。植物由来の油脂はおもに穀物や芋類から生成する。生産にあたって広大な土地が必要になる。食糧不足で貧困の地域があるにもかかわらず、食料をエネルギーとしてもいいのかという倫理的な問題がある。廃油は供給量に限りがあり、しかも回収と生成の手間がコストを押し上げる。つまり、既存のディーゼル車両を使えるが、燃料コストが高くなる。非電化ローカル私鉄には補助が必要だろう。JR線の非電化区間でコストが上がると、その路線の営業係数が悪化し、路線廃止になりかねない。

ハイブリッド車両と蓄電池車両は実用化されている。JR東日本は観光列車などにハイブリッド車両を導入しているし、蓄電池車両もJR東日本とJR九州で運行している。蓄電池車両は駅や幹線区間で充電し、非電化区間を蓄電池の電力で走る。つまり電車である。海外では路面電車で実用化され、架線のない町の景観にも貢献している。電力回生ブレーキを使うことで充電回数を減らせるなど、省エネルギーにも貢献する。

蓄電池車両はすぐにでも普及させたいところだが、こちらの課題は蓄電池、つまりバッテリーの供給が安定しないことにある。これについても自動車業界が先行してハイブリッド車(HEV)や電気自動車(BEV)を販売しているが、9月16日に日経新聞電子版が報じたところによると、日産は電池の調達が遅れているため、直近3カ月の生産台数を半分以下に修正したという。月によっては数千台の減産というから、経営にもダメージを与える。

現在、日本の自動車産業と大手電機メーカーが電池生産工場の増設に取り組んでいる。もっとも、これはBEVの生産台数を増やすためで、鉄道にはなかなか回ってこない。鉄道業界が蓄電池生産に取り組んだとしても、蓄電池を安定供給するまで時間がかかると予想される。

水素エネルギー環境は整いつつある

鉄道において、水素燃料電池と水素エンジンの取組みは始まったばかり。JR東日本は2022年、燃料電池車両FV-E991系「HYBARI」を試作し、鶴見線や南武線浜川崎支線で実証実験を行っている。JR東海も水素燃料電池と水素エンジンの実用化をめざして実験中。同社は特急列車向けにハイブリッド車両HC85系を実用化しており、将来の水素エネルギー導入も考慮している。つい先日、在来線向けにハイブリッド車両HC35形を新製することも発表された。

水素エネルギー車両には朗報がある。いままでは国内の鉄道における安全基準に水素はなかった。基準に合致しないしくみは使えない。「HYBARI」の実証実験は特別な認可の下で行われている。そこで、国土交通省は「水素燃料電池車両等の安全検証検討会」を開催し、鉄道総合技術研究所がリスクアセスメントと安全施策を提案した。水素タンク搭載車両について、「踏切で大型自動車と衝突」「脱線と転覆」「脱落部品による衝撃」や「トンネル内で少量水素漏洩が継続した場合の濃度分布」「着火した場合の爆風分布」などで検証した結果、予想よりも影響は少なかったとのこと。

その結果を受けて、国土交通省は「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の第68条「動力発生装置等は、施設に適合し、運転に耐えるものでなければならない」に4項「圧縮水素ガスを燃料とする車両の燃料電池等は、水素ガスの漏えい、燃焼及び爆発の防止その他の輸送の安全の確保のために必要な構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」を追加した。さらに「圧縮水素ガスを燃料とする車両の燃料電池等の技術上の基準を定める告示」も出した。この基準をクリアすれば、どこでも水素車両を運行可能になった。

ただし、燃料となる水素の生産に課題が多い。水素を安価に製造する方法として、褐炭や天然ガスの改質が挙げられる。一例として、オーストラリアの褐炭で水素を生産し、液化水素輸送船で日本に運ぶ方法が、輸送費も含めて安価だといわれている。ただし、この方法は化石燃料から水素を製造する過程でCO2を放出してしまう。そのため、CO2を貯留・利用する方法の研究も進められている。

風力や太陽光を使った再生エネルギー電力を使い、水を電気分解して水素を取り出す方法もある。「最もクリーンな水素」と言われているが、大きな電力量を調達するため、風車やソーラーパネルを設置する土地が必要になる。しかし、日本には土地がない。風車やソーラーパネルのために森林を破壊すれば本末転倒になってしまう。いままで石油を輸入してきたように、水素も広大に土地を持つ国からの輸入に頼ることになるだろう。

「鉄道分野のGXを進めるための目標」は、2040年までに「省エネ」分野で電力エネルギーを2013年度比で25%以上削減すること、「燃料転換」分野で鉄道車両の軽油使用量を2013年度比で40%以上削減すること、「再エネ」分野で鉄道が使用する電力の実質7割程度を非化石由来にすることを目標とした。総じてCO2排出量を2013年度比で実質540万トン削減する。これらは各項目で国や関係団体の支援が必要になる。自動車、船舶など他分野の協力も得るために、国土交通省の仲介も必要になる。

しかし、削減することだけが目標ではない。これらの目標を達成するための技術を海外に輸出し、ビジネスにつなげていくこともめざしている。鉄道のCO2削減技術で利益を出すビジネスを発展させる。このあたりがしたたかで頼もしい。その利益を中小私鉄やローカル線の脱炭素の支援に充てられるような好循環に期待したい。