現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』や映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』(公開中)など、話題の作品に数多く出演し活躍している中村蒼。今年は、芸能界入りしてから20年の節目でもある。中村にインタビューし、デビュー当時を振り返るとともに、20年での変化や今後について話を聞いた。

中村蒼 撮影:蔦野裕

――2005年11月に雑誌のコンテストでグランプリを受賞されてから今年で20年になりますね。

20年続けられてよかったなと思いますし、こんなに長い間続けられていることは、これ以外ないですし、『沈黙の艦隊』のような作品に出られているというのは、役者としてすごく贅沢な環境だと思うので、ありがたいなと思います。

――コンテストへの応募は、人前が苦手な中村さんを心配してお父様が応募し、本人としては乗り気ではなかったというのは本当でしょうか。

本当です。乗り気じゃなかったですし、詳しいこともよくわかってないし、みたいな感じでした。

――グランプリに決まった瞬間の心境は覚えていますか?

覚えています。あまりうれしくないというか、グランプリの人はもれなく芸能界に入っていくんだろうなと思ったので、自分もそうなってしまうのかとすごく不安で、お先真っ暗な感じでした。

――翌2006年に俳優デビューされましたが、その時はどんな心境でしたか?

最初はよくわかってなかったというか、そうしないといけないんだと思いながらやっていました。あまり考える暇もなく、最初は舞台をやらせていただきましたが、無知だからこそ逆に飛び込んでいけたのかなと思います。

――俳優の道でやっていくんだと覚悟が決まったのはいつ頃でしたか?

東京に出てきた時(2007年)にはそういう気持ちになっていたと思いますが、上京して一つ一つ作品をやるごとに固まっていった感じです。ご一緒する先輩方などがすごくいい人たちばかりで、自分もそういう風になれたらいいなと思いながらやってきました。

――演じる楽しさも初期の段階で感じられたのでしょうか。

楽しさはなかなかですね。今もそうですが、難しさや苦しさの方が大きいです。楽しい瞬間は、作品が出来上がって、わざわざ劇場に足を運んでくれている姿を見たり、そういったときにうれしさを感じます。

――これまでに俳優を辞めようと思ったことはなかったですか?

それはないですね。人様の人生を、疑似ではありますが体験させてもらうということは、すごく光栄なことだなと感じています。

――この世界に飛び込むきっかけをくれたお父様に感謝ですね。

本当にそう思います。