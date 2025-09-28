大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正捕手であるウィル・スミス捕手の故障離脱が長引いている。ポストシーズンでの復帰を目指しているというが、現状ではそれが実現する可能性は低いかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

スミスは日本時間4日のピッツバーグ・パイレーツ戦で右手にファウルボールを受けたことが原因で、同14日に故障者リスト（IL）に入った。当初は骨に異常はないと診断されていたが、デーブ・ロバーツ監督は同21日の試合前に亀裂骨折が判明したことを明かしている。

同メディアは「打撲以上のものだと分かっていたけど、（骨挫傷だと）医者から保証されていたから『ああ、まあ我慢するしかないか』という感じだった。ところが、僕の勘違いではなく、それ以上のものだった。自分の体を少しは信じられるのは良いことだと思う。でも骨折だから、治るには時間がかかる」というスミスのコメントを紹介。

続けて、「スミスは3週間前にファウルチップで手を負傷し、迫りくるポストシーズンに向けて捕手として復帰すべく練習している。彼はバットを振ることもボールを投げることもしていないため、ポストシーズンに間に合う可能性は低いようだ。クリーブランドクリニックによると、中手骨骨折は3～6週間の固定が必要で、ほとんどの場合回復には1～2か月かかるという」と記している。

