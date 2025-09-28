東京ヤクルトスワローズは9月28日、高津臣吾監督が2025年シーズン限りで退任すると正式発表した。就任初年度は最下位に沈んだが、2021年から球団史上初のセ・リーグ連覇を達成。しかし、近年は再びBクラスに低迷していた、次期監督にはチームの早急な立て直しが期待される。ここでは、ヤクルトの次期監督候補をピックアップする。

池山隆寛

[caption id="attachment_232585" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの池山隆寛二軍監督（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／75kg

・生年月日：1965年12月17日

・経歴：市立尼崎高

・ドラフト：1983年ドラフト2位

現役時代は“ブンブン丸”の愛称で親しまれ、現在は東京ヤクルトスワローズの二軍監督を務める池山隆寛。高津臣吾監督をはじめ、小川淳司氏、真中満氏など、近年は二軍監督経験者が一軍監督に就任するケースが多く、次期監督の有力候補に挙げられている。

1983年ドラフト2位でヤクルトに入団すると、強打の遊撃手として頭角を現し、1988年から5年連続でシーズン30本塁打を記録。

ミスタースワローズの背番号「1」を継承するなど中心選手として活躍し、通算304本ものアーチを描いた。

2002年に現役を引退すると、2006年に恩師である野村克也監督の下、東北楽天ゴールデンイーグルスの打撃コーチに就任。その後はヤクルト、楽天でコーチを歴任し、2020年シーズンからヤクルトの二軍監督を務めている。

次期一軍監督の筆頭候補に名前が挙がっている。チームを熟知する池山がヤクルトの再建を託されることになるのか、動向が注目されている。

辻発彦

[caption id="attachment_232588" align="aligncenter" width="530"] 辻発彦（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／78kg

・生年月日：1958年10月24日

・経歴：佐賀東高 - 日本通運

・ドラフト：1983年ドラフト2位

東京ヤクルトスワローズのOBであり、指揮官として卓越した実績を築いてきたのが、辻発彦だ。

1983年ドラフト2位に西武ライオンズに入団。早くから二塁のレギュラーに定着し、1993年には打率.319、3本塁打、31打点、出塁率.395の活躍で首位打者、最高出塁率のタイトルを獲得した。

しかし、成績低下もあって1995年オフに自由契約に。翌1996年からヤクルトスワローズに活躍の場を移すと、同年はリーグ2位の打率.333をマークし、“野村再生工場”によって復活を遂げた。

現役引退後はヤクルトや中日ドラゴンズなどでコーチを歴任。2017年から西武の一軍監督に就任すると、同年はチームを4年ぶりのＡクラス入りに導いた。

さらに翌2018年からはリーグ2連覇を達成。6年間でAクラス4度と結果を示した。

ヤクルト復帰となれば、コーチを務めていた2001年以来となる。動向が注目される1人だ。

古田敦也

[caption id="attachment_232590" align="aligncenter" width="530"] 古田敦也臨時コーチ（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：1965年8月6日

・経歴：川西明峰高 - 立命館大 - トヨタ自動車

・ドラフト：1989年ドラフト2位

次期監督候補として待望論が多いのが、2006年から2シーズンにわたり選手兼任監督を務めた古田敦也だ。

1989年ドラフト2位でヤクルトスワローズに入団すると、ルーキーイヤーから正捕手に定着し、ゴールデングラブ賞を獲得。翌1991年には首位打者（.340）に輝くなど、早くからチームの中心を担った。

野村克也監督の下、ヤクルトの黄金期を築き、1993年、1997年には最優秀選手を受賞。NPB記録となる盗塁阻止率.644の樹立をはじめ、ベストナイン9回、ゴールデングラブ賞10回など、数々の実績を収めた。

2006年にはプレイングマネジャーに就任すると、同年は2番にアダム・リグスを配置するなど、強力打線を形成し、Aクラス入りを果たした。

しかし、翌2007年は最下位に沈み、同年限りで現役を引退するとともに、監督も退任。以降は長らく現場から離れているが、2021年の春季キャンプからヤクルトで臨時コーチを務めている。

野球界に大きな功績を残してきただけに、監督再登板を期待する声も大きい。

宮本慎也

[caption id="attachment_232589" align="aligncenter" width="530"] 宮本慎也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／82kg

・生年月日：1970年11月5日

・経歴：PL学園高 - 同志社大 - プリンスホテル

・ドラフト：1994年ドラフト2位

“一流の脇役”としてヤクルトスワローズ一筋19年間で現役生活を全うした宮本慎也。2018年から2年間一軍ヘッドコーチを務めた経験もあり、次期監督候補に名前が挙がっている。

1994年ドラフト2位でヤクルトに入団すると、卓越した守備力を買われ、1997年に正遊撃手に定着。2001年にはMPB記録となる67犠打をマークするなど、打線のつなぎ役としてチームに貢献した。

2012年には通算2000安打を達成し、翌2013年限りで現役を引退。

引退後は、2018年にヤクルトの一軍ヘッドコーチに就任。前年最下位に終わったチームを立て直し、同年は2位に躍進した。

次期監督候補と目されていたが、翌2019年に最下位へ沈んだ責任をとり、退団。以降は現場から離れている。

再びヤクルトのユニフォームに袖を通す日は訪れるのか、動向が注目される。

嶋基宏

[caption id="attachment_232591" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの嶋基宏コーチ（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／84kg

・生年月日：1984年12月13日

・経歴：中京大中京高 - 国学院大

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト3巡目

現在一軍のヘッドコーチを務める嶋基宏も、次期監督候補の1人となるだろう。

2006年大学生・社会人ドラフト3巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。プロ4年目の2010年に正捕手の座を奪取すると、同年は打率.315、3本塁打、43打点の好成績を収め、ベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

2013年には球団史上初のリーグ優勝、日本一に大きく貢献。チームの精神的支柱となった。

しかし、2019年は故障もあって出場機会が限られると、同年オフに減額制限を超える条件提示を受けて自由契約を選択。2020年から東京ヤクルトスワローズに活躍の場を移した。

新天地では出番を増やせなかったが、2022年にはコーチを兼任するなど、チームを支えた。同年限りで現役を引退し、そのままコーチに就任。2024年からヘッドコーチを務める。

楽天時代には野村克也氏の指導を受けた嶋。ヤクルトに流れる野村イズムを継承することとなるか。

アレックス・ラミレス

[caption id="attachment_232592" align="aligncenter" width="530"] アレックス・ラミレス（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／100kg

・生年月日：1974年10月3日

・経歴：サンアントニオデパウラ高 - インディアンス - パイレーツ

2016年から5シーズンにわたり、横浜DeNAベイスターズで指揮を執ったアレックス・ラミレス。NPBでのキャリアをスタートした東京ヤクルトスワローズの次期監督候補に名前があがっている。

2001年にヤクルトに加入すると、来日初年度から日本の野球に適応。2003年には打率.333、40本塁打、124打点と傑出した数字を残し、本塁打と打点の打撃2冠に輝いた。その後も主砲として打線を牽引したが、2007年限りでヤクルトを退団。

以降は読売ジャイアンツやDeNAなどでプレーし、2014年限りで現役を引退した。2016年にDeNAの一軍監督に就任すると、5年間で3度のAクラス入り。

特に2017年はクライマックスシリーズ（CS）を勝ち上がり、日本シリーズに進出するなど、手腕を発揮した。

監督退任後はNPB球団の所属はないが、古巣のヤクルトで指揮を執る可能性もありそうだ。

【了】