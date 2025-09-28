来季はどうなる…？中日、去就が不透明な外国人選手（1）1軍出場激減で”ピ…

シーズン終盤に失速し、5年連続のBクラスが確定した中日ドラゴンズ。若手の伸び悩みなど要因はさまざまだが、今季は外国人選手が目立った成績を残せなかった。選手によっては来季の契約更新が微妙な選手もいる。今回は、中日ドラゴンズで去就が不透明とされる外国人選手を取り上げる。（今季成績は9月24日終了時点）
オルランド・カリステ
・投打：内野手
・身長／体重：右投右打
・生年月日：184cm／87kg
・経歴：1992年2月3日
・ドラフト：エスクエラエチリアぺピン高 - ロイヤルズ - ジャイアンツ
今季はわずか1本塁打のオルランド・カリステ。相当な挽回がない限り、契約更新は難しいと言えるだろう。
カリステはドミニカ共和国の出身。カンザスシティ・ロイヤルズなど複数のチームでプレーしたが、マイナーリーグで過ごす時期も多かった。
長打力不足を解消するため、カリステに白羽の矢を立てた中日ドラゴンズ。ただ、来日1年目は47試合の出場で打率.233、5本塁打、13打点と期待された数字を残せなかった。
それでも昨季は114試合に出場し、打率.261、7本塁打、36打点をマーク。前年よりも存在感を発揮した結果、今季の契約を勝ち取った。
しかし、今季は開幕から一発が出ない期間が続き、6月に初本塁打。その後は一軍出場が激減しており、8月と9月はファーム調整が続いている。
今季で来日3年目という状況だけに、置かれた立場は非常に厳しい。
【関連記事】
【了】