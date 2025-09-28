今季、2年ぶりのリーグ優勝を決めた阪神タイガース。特に広島戦では19勝6敗と圧倒的な成績を残し、13もの貯金を作った。この圧勝劇の裏には、広島戦を得意としていた選手たちの存在がある。今回は、広島東洋カープの前に立ちはだかった6人の選手たちを取り上げる。（文・シモ／成績は9月25日終了時点）

村上頌樹

[caption id="attachment_214484" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの村上頌樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／83kg

・生年月日：1998年6月25日

・経歴：智弁学園高 - 東洋大

・ドラフト：2020年ドラフト5位（阪神）

今季は24試合に登板して12勝4敗、防御率2.09の成績を挙げている村上頌樹。今季の広島戦の成績は、6試合に登板して4勝1敗、防御率2.09の数字である。

同対戦のQS数（6イニング以上投げて自責点3以内に抑える時に記録される）は、5回を記録。QS率も83.3％と、高い確率で試合を作った。

広島戦での被打率に目を向けると、.207と極めて低い数字をマークしている。

今季、広島の本拠地・マツダスタジアムでの登板は3回あるが、敵地で圧倒的な成績を挙げていることも特筆すべきだ。3勝0敗、防御率0.83、QS率100％と無双している。

思えば昨季9月27日・マツダスタジアムで行われた広島戦でのリリーフ登板の際、サヨナラ負けを喫して一人悔し涙を流していた村上。その姿には、胸を打つものがあった。

今季の同スタジアムでの成績は、その時の悔しさを晴らさんばかりの投球内容である。5月30日の広島戦の7回裏に2者連続三振を取ったシーンは、まさにその姿が表れた気合いのこもった投球だった。

今季の広島戦の成績は、昨季の苦い経験を糧にした結果とも言えるだろう。

