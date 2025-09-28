BOYNEXTDOOR、『The Action』特設サイトをサプライズオープン

BOYNEXTDOORが、10月20日にリリース（日本お届け日は21日）する5th EP『The Action』のプロモーションコンテンツを立て続けに公開した。

24日にサプライズオープンした『The Action』の特設サイトでは衛星写真が掲載された地図が広がる。ここに表示された特定の場所を詳しく見ると、それぞれのコンテンツ公開スケジュールを暗示するカウントダウンが掲載されている。地図に刻まれた目的地名も好奇心を掻き立てるもので、Crew Call,Play,Loading,Pause,Street View,Animatic Video,Submission Deadline,Take No.6,Hollywood Actionなど、到着予定日と時刻を示す数字は緯度・経度座標のように表現されている。

続けて、26日午後10時にはHYBE LABELS YouTubeチャンネルにVlog形式のカムバックプロモーション映像を公開。映像内で6人のメンバーは映画製作クルー「TEAM THE ACTION」に扮し、シカゴフィルムフェスティバルに参加するための準備に突入する。各自が引き受けた役割に没頭している姿が見られる。

5th EP『The Action』はBOYNEDTDOORの成長への熱い思いが込められたアルバム。『より良い自分』を目指して現状にとどまるのではなく、果敢に挑戦する6人のメンバーの力強い覚悟が感じられる作品に仕上がっている。発売当日にはショーケースを開催することが決まっている。

＜リリース情報＞

BOYNEXTDOOR

5th EP『The Action』

特設サイト https://boynextdoor-the-action.com

韓国発売日：2025年10月20日（月）

日本発売日：2025年10月21日（火）※日本お届け日

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

JAPAN OFFICIAL HP：https://boynextdoor-official.jp