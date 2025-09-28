LE SSERAFIM、YOASOBI「夜に駆ける」再構築した新曲リリース

ファッションEC「ZOZOTOWN」の設立20周年を記念して制作された楽曲、LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」が、9月26日午後1時にリリースされた。
「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」は、YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をモチーフに、90年代シティポップとY2Kの要素を取り入れて再構築し、サンプリングと新規歌詞の書き下ろし、アレンジをプロデューサーユニットのTokyo Coffee Breakが務めた楽曲。原曲「夜に駆ける」のメロディを活かしつつ、LE SSERAFIMの透明感ある歌声と、YOASOBIらしい物語性のある歌唱表現が新しい魅力を生み出している。
同楽曲は10月中旬にミュージックビデオが公開される予定。さらに、LE SSERAFIMは、ZOZOTOWN20周年記念楽曲のリリースだけでなく、10月13日にはZOZOTOWNが主催するファッションと音楽が交差するスペシャルイベント、「ZOZOFES（Kアリーナ横浜）にK-POPアーティストで唯一出演する。
＜リリース情報＞
LE SSERAFIM with YOASOBI
「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」
https://lesserafim.lnk.to/thenoiseTP
JAPAN OFFICIAL SITE https://www.le-sserafim.jp