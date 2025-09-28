株式会社BMSG（代表取締役CEO：SKY-HI）が主催する大規模フェス「BMSG FES25」が、9月27日（土）・28日（日）の2日間、東京・お台場に設置された特設会場にて開催され、延べ8万人を動員し熱狂のうちに幕を閉じた。

「BMSG FES」は2022年9月に富士急ハイランド コニファーフォレストで初開催されて以来、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。今年はBMSG設立5周年の節目にあたり、コンセプトに『GRAND CHAMP』を掲げ、4年連続開催にして”原点回帰”となる野外フェスとして開催。東京・お台場の特設会場を唯一無二のBMSGの世界観で染め上げ、BMSGの5年間の軌跡を祝い、そして未来へと進む覚悟とプライドを掲げる祭典となった。

2日間にわたり、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKO、STARGLOW、さらに「Special Shot LIVE」にHANAが出演。披露された楽曲は「BMSG FES25」のテーマソング「GRAND CHAMP」やフェスならではの特別ユニット楽曲をふくむ計66曲。ステージから放たれる熱量と絶え間なく繰り広げられる圧巻のライブパフォーマンスに、会場全体が熱狂の渦に包まれた。

また、9月22日（月）にプレデビューを果たしたばかりの新ボーイズグループ”STARGLOW”が登場。観客を前にした初ライブパフォーマンスを行い、結成直後とは思えない完成度と輝きを兼ね備えたパフォーマンスで観客に鮮烈な印象を残した。

SKY-HIはステージ上で「人間がこれだけの数いて、みんなバラバラでしょう？それぞれがそれぞれの形に自分の才能を輝かせているでしょう？人間ってめっちゃ美しいじゃない。それ、あなたも一緒だと思うので。あなたがあなたらしく人生を生きてくれるのなら、俺たち全員めちゃくちゃ応援するので、またこの先も音楽の鳴る場所で会いましょう！」「人が人である美しさを肯定する。音楽って素晴らしいなって胸張って言う。それが俺たち、BMSG！」と力強い言葉を響き渡らせた。

「BMSG FES25」は、会場が一体となり、音楽を通じてBMSGの5年間の歩みを祝い、未来への希望を共に刻む象徴的な2日間となった。

【セットリスト】

GRAND CHAMP / BMSG ALLSTARS

MINNA BLING BLING / BMSG POSSE

OVERDRIVE / BMSG POSSE

Vivid / MAZZEL

BLUE / JUNON×LEO

to me / NAOYA×HAYATO

夢中 / BE:FIRST

14th Syndrome / SKY-HI×RUI×TAIKI×KANON×RYUHEI

SOBER ROCK -Remix- / Novel Core×SKY-HI

YOLO -You Only Live Once- / Aile The Shota×SHUNTO×REIKO×RUI×TAIKI

Take It Back / REIKO

No More / REIKO

BUTTERFLY / REIKO

決戦は金曜日 / REIKO

君のせい / REIKO

LOVE DEEPER / REIKO

So Good / REIKO×RAN

Seaside Story / MAZZEL

King Kila Game / MAZZEL

King Kila Game × J.O.K.E.R. - Mashup - / MAZZEL

J.O.K.E.R. / MAZZEL

DANGER / MAZZEL

New Chapter / BMSG ALLSTARS

A GREAT FOOL / Novel Core

RULERS / Novel Core

SHIKATO!!! / Novel Core

C.O.R.E / Novel Core

HAPPY TEARS / Novel Core×Aile The Shota

IMA / Aile The Shota

常懐 / Aile The Shota

so so good / Aile The Shota

AURORA TOKIO / Aile The Shota

向日葵花火 / Aile The Shota

Candle / Aile The Shota×KAIRYU

First Christmas / REIKO×JUNON

BUBBLE / MANATO×KAIRYU×REIKO×KANON

No Cap Navy / ShowMinorSavage

Ocean / ShowMinorSavage

Tiger Style / SKY-HI×Aile The Shota×JUNON×LEO×TAKUTO

Boogie-Woogie feat. Maddy Soma / Aile The Shota×SOTA×SHUNTO×RYUHEI×RAN×SEITO×RYUKI×TAKUTO×TAIKI

Drop / HANA

Tiger / HANA

Burning Flower / HANA

ROSE / HANA

Blue Jeans / HANA

Brave Generation -BMSG United Remix- / BMSG ALLSTARS

One More Day / SKY-HI×REIKO×RAN×SEITO×KAIRYU

Crown Clown / SKY-HI

It's OK / SKY-HI

ID / SKY-HI×SHUNTO×RYUKI

Double Down / SKY-HI

タイトル未定 / SKY-HI

Success is / SKY-HI

Moonchaser / STARGLOW

Forked Road / STARGLOW

At The Last / SKY-HI×STARGLOW

MISSION / SKY-HI×MAZZEL×REIKO×KANON

To The First / SKY-HI×BE:FIRST×Aile The Shota×RAN×REIKO×RUI

Secret Garden / BE:FIRST

Boom Boom Back / BE:FIRST

Mainstream / BE:FIRST

GRIT / BE:FIRST

Great Mistakes / BE:FIRST

Blissful / BE:FIRST

空 / BE:FIRST

GRAND CHAMP / ALL LINEUP

【公演概要】

『BMSG FES25』

■出演：SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / Aile The Shota / MAZZEL / REIKO / HANA / STARGLOW

■会場：お台場BMSG FES特設会場

■日程：2025/9/27(土),28(日)

■披露楽曲数：66曲

■総勢30名出演

