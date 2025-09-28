川崎Fと柏が対戦した [写真]＝小林渓太

　2025明治安田J1リーグ第32節が28日に行われ、川崎フロンターレと柏レイソルが対戦した。

　首位鹿島アントラーズとの勝ち点差「5」を維持したい柏が、敵地で7位川崎Fとの上位対決に臨んだ一戦。開始6分、柏はビルドアップをペナルティエリア内で奪われ、杉岡大暉がたまらず伊藤達哉を倒してしまう。川崎Fのキッカーを務めたラザル・ロマニッチがしっかりと決め、柏は早々にビハインドを背負うことになった。

　それでも、柏は15分に試合を振り出しに戻す。山田雄士が川崎Fの守備の穴を見逃さずに鋭い縦パスを差し込み、受け取った垣田裕暉が相手GKとの一対一を制して流し込んだ。

　39分、柏が逆転に成功する。ペナルティエリア手前でパスを受けたジエゴが、狙い澄ました左足一閃。鋭い一撃をゴール左下に突き刺した。

　しかし、前半終了間際に川崎Fが追いつき、2－2で後半に突入する。コーナーキックの守備からカウンターを仕掛け、最後は柏の育成組織出身の伊藤がねじ込んだ。

　51分、川崎Fが勝ち越しに成功する。流れるパスワークで柏の守備を切り崩し、最後は柏キラーの脇坂泰斗が左足で突き刺した。しかし66分、今度は柏の中川敦瑛が豪快な一撃を叩き込んで、またしても試合は振り出しに戻る。

　打ち合いはまだまだ終わらない。79分、宮城天と三浦颯太で左サイドを崩し、三浦のクロスにロマニッチが合わせて川崎Fがまたしても前に出る。しかし90分、柏の三丸拡が左足を振り抜きゴラッソを突き刺し、試合は4－4に。
　
　試合はこのまま終了。打ち合いに強い川崎Fだが、今回は勝ち越し点を奪えず、連勝を逃した。一方、4試合連続ドローとなった柏は、鹿島との勝ち点差が「7」に広がった。

　次節は10月4日に行われ、川崎Fは敵地で京都サンガF.C.と、柏はホームで横浜F・マリノスと対戦する。

【スコア】
川崎フロンターレ　4－4　柏レイソル

【得点者】
1－0　7分　ラザル・ロマニッチ（川崎F）
1－1　15分　垣田裕暉（柏）
1－2　39分　ジエゴ（柏）
2－2　45＋5分　伊藤達哉（川崎F）
3－2　51分　脇坂泰斗（川崎F）
3－3　66分　中川敦瑛（柏）
4－3　79分　ラザル・ロマニッチ（川崎F）
4－4　90分　三丸拡（柏）　

