村上春樹「リンチさんが『海辺のカフカ』を映画化していたら、どんな作品になったのでしょう」デヴィッド・リンチ監督を偲ぶ

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。9月28日（日）の放送は「村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます5～」をオンエア。秋の気配が近づく時季に、村上DJ自ら選曲した音楽とともに、リスナーからのさまざまなメッセージに答えていきました。この記事ではオープニングトーク、前半1曲について語ったパートを紹介します。こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、9月ももう終わりに近づいています。蝉の声も止み、虫の声がそれに取って代わりました。しかし今年の夏も本当に暑かったですね。心地よい季節が早く訪れてくれるといいのですが。さて、今夜はみなさんからいただいたメールを読みます。どんな方々がどんな風にこの番組を聴いておられるのか、どのような意見や感想を持っておられるのか、耳を傾けてみましょう。最近はミュージシャンの伝記映画、いわゆるバイオピックが多いですね。クイーン、エルトン・ジョン、ボブ・ディラン……などなど、どの映画もよくできていて楽しめるんだけど、先日のNYタイムズに「その手の映画のストーリーが、どれもクリーンすぎるんじゃないか」という記事が出ていました。ビートルズにしろ、ストーンズにしろ、ビーチ・ボーイズにしろ、ドラッグとか、女性がらみのトラブルとか､内紛とか、ダークな問題をけっこう抱えていました。でも映画ではそのあたりがぼかされたり、きれいに取り払われたりしています。どうしてか？ 最近多くのミュージシャンは自作曲の版権を企業に売却しています。たとえばディランは600曲の版権（＊音楽出版契約）をユニヴァーサルに3億ドルで売り、クイーンは全曲の版権を10億ドル以上でソニーに売ったと言われています。そして買ったほうにしてみれば、大金を投じた手持ちのミュージシャンのイメージが汚（けが）されるのをいやがります。だから映画のストーリーをできるだけクリーンにしておく、できれば美談に持って行く……というわけで、バイオピック映画を楽しむのはいいのですが、それとは違う形の事実も一方にあるんだというあたりは、いちおう押さえておきたいですね。まず1曲聴いてください。「コラソン・ヴァガブンド」ヴァガボンドの心、です。ブラジルの歌手にして作曲家、カエターノ・ヴェローゾが作った名曲ですね。カリン・アリソンが歌います。千のナイフさん（55、男性、愛媛県）からのメールです。毎月、楽しく聴かせていただいています。今年1月に惜しくも亡くなった映画監督デイヴィッド・リンチの遺品オークションが開催され、約450点もの私物が売り出されましたね。その出品物の中に、村上さんの『海辺のカフカ』のペーパーバックが含まれていたことはお聞き及びになっているでしょうか？ どういういきさつでリンチが『海辺のカフカ』を手に取り、どんな感想を持ったのか、すごく気になりますが、リンチ本人から詳しい話を聞き出せないのが残念です。そうですか、それは知りませんでした。でも光栄なことですね。僕はリンチさんの映画のファンでして、作品はほとんど欠かさず観ています。『マルホランド・ドライブ』『ブルー・ヴェルヴェット』､最高ですよね。僕が1991年にアメリカ東海岸に住むようになったとき、ちょうどテレビで連続ドラマ『ツイン・ピークス』を放映していまして、毎週火曜日の夜はテレビにしがみついていました。もちろんブラック・コーヒーとドーナッツをしっかり用意してね。そしてそのうちに『ねじまき鳥クロニクル』という長い小説を書き始めたのですが、そんなわけでこの作品には『ツイン・ピークス』の影がいくぶん落ちているかもしれませんね。うーん、リンチさんが『海辺のカフカ』を映画化していたら、どんな作品になったのでしょうね。亡くなってしまって、とても残念です。