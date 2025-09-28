2025明治安田J1リーグ第32節が28日に行われ、セレッソ大阪と京都サンガF.C.が対戦した。

3試合未勝利で鹿島アントラーズに首位の座を明け渡した京都は、鹿島との勝ち点差「5」を維持するため勝利が必須の一戦。序盤から強度の高いバトルが繰り広げられるなか、25分に両軍そろってアクシデントが発生する。C大阪のルーカス・フェルナンデスと京都の主砲ラファエル・エリアスが足を痛めてプレー続行不可能となり、早々に負傷で交代カードを切ることになった。

試合の均衡が破れたのは44分、京都がデザインされたコーナーキックで先制に成功する。右コーナーキックを獲得し、キッカーの平戸太貴はグラウンダーのポールをニアに送る。これに反応した須貝英大がスルーで相手を欺き、奥の松田天馬が合わせてゴールへ流し込んだ。試合は京都の1点リードで折り返す。

57分、C大阪がセットプレーで取り返す。柴山昌也が左コーナーキックから低く速いクロスを送り、ニアのディオン・クルーズが合わせてJ1初得点を記録した。

後半はC大阪がペースを握ったが、87分に京都が再びセットプレーで勝ち越しに成功する。左コーナーキックに長沢駿が頭で合わせて押し込んだ。

すべてセットプレーから得点が生まれた一戦はこのまま終了し、逃げ切った京都が4試合ぶり白星で鹿島との勝ち点差「5」をキープした。次節は10月4日に行われ、C大阪は敵地で名古屋グランパスと、京都はホームで川崎フロンターレと対戦する。

【スコア】

セレッソ大阪 1－2 京都サンガF.C.

【得点者】

0－1 44分 松田天馬（京都）

1－1 57分 ディオン・クルーズ（C大阪）

1－2 87分 長沢駿（京都）

【ゴール動画】