有吉「最悪の気分」お気に入りの飲食店に久々の来訪も…店員の対応に「もう二度と行かないと思う」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月21日（日）の放送は、アシスタントにぐりんぴーす・落合隆治と宮下草薙・宮下兼史鷹を迎えてお送りしました。

◆行きつけの飲食店でまさかの塩対応!?

最近、ショックな出来事があったという有吉。それは、プライベートでよく通っていて、壁に自身のサインや写真も飾られているお気に入りの飲食店に、家族と久々に行ったときのこと。

事前に営業時間を調べてから行ったものの、お店に着くとまだ開店前だったそう。そこで、一番お世話になっていた方は不在だったものの、お店で仕込みをしていた方に、開店時間を尋ねると「あん？」と素っ気ない対応をされたと言います。

その後、実際の開店時間に再訪してもまだ開いておらず、「“時間だよ”と思って覗いて、（店員が）俺のほうをチラッと見たけど無視。結局、その5分後に開店したんだけど、『お待たせしました』『いらっしゃいませ』とかもなく、ダルそうにのれんをかけて……」と予想外の塩対応に驚きを隠せない有吉。

さらに、客用のトングを有吉が倒してしまったときには、「おいそれ！ 倒さないでよ！」と注意されてしまう一幕も。そんな店員の対応に「奥さんも引いていて、子どもも不穏な空気を感じて泣き始めちゃって、外に連れだして……」と負の連鎖が続きます。

しかし、その店員が有吉だと気付いた瞬間、「あれ、有吉さん!? 失礼しました！」と態度を一変。急に低姿勢になったそうで、その対応を目の当たりにした有吉は、「最悪の気分。俺、めっちゃ悲しかった……なんだったら、そのままの気分で帰りたかったんだよ。そんな状況で『有吉さん!? いやぁ、気付かなくてごめんなさい！』って言われても、俺はショックだった」と落胆。

そして、「結局、低姿勢のまま何も言わずに帰ったけど、ひと言『写真とサインは燃やしてくれ』って言えば良かったな（苦笑）。もう二度と行かないと思う」と胸の内を明かしていました。

