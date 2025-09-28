大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨オフ積極的な補強を行った。今オフも移籍市場でどのような動きを見せるか注目される中、セントルイス・カージナルス所属のノーラン・アレナド内野手の獲得が浮上しているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

アレナドは日本時間26日時点で105試合、打率.236、11本塁打、51打点と今季成績は今一つだが、通算では352本塁打を誇る右の強打者。今季は7月末のトレード期限までに放出される可能性も噂されていたが、具体的な動きは無いまま現在に至っている。

同メディアは「アレナドは来季、他チームでプレーすることがほぼ確実だ。セントルイス発の最新ニュースによると、彼はトレードを承認する意思のあるチームのリストにさらにチームを追加する予定だという。もしそれが実現すれば、13年目のベテランにとって現実的な移籍先は以下の4つだ」と言及。

4チームの一つにドジャースを挙げた上で、「ドジャースへのトレードとなれば、アレナドはコロラド・ロッキーズでキャリア最初の8シーズンを過ごしたナショナルリーグ西地区に戻ってくることになる。普段三塁を務めるマックス・マンシー内野手が頻繁に負傷していることから、ドジャースはオールスター8回、ゴールドグラブ賞10回を誇るアレナドを獲得するためにマンシーを放出するかもしれない」と予想している。

