今日の運勢は？ 9月29日（月）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月29日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月29日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？気力があって、何事も前向きに取り組めるようです。体力もあり、普段よりも疲れにくそうなので、周りをサポートするのも良いでしょう。あなたが持っている知恵を活かすようにすると◎高嶺の花だと思っていた相手と親しくなれるなど、嬉しいことが起こりそう。どんな話題でも良いので、あなたから行動してみると良いでしょう。デートの約束ができるなど、モチベーションも上がりそうです。心が安定している1日になりそうです。1人の時間をゆったりと楽しむのも良いですし、逆に普段しないようなことをやってみるのもアリ。日ごろお世話になっている人にちょっとしたプレゼントをするのも◎いつもより、強気な姿勢で物事に取り組むと上手くいきそう。自分の意見などもしっかりと伝えるようにしましょう。尊敬している人の過去の失敗談などを聞くと、挫けず頑張ろうと思えるようです。今日は、するべきことよりも、したいことを先にやると良いでしょう。そのほうが仕事なども効率よくこなせるようです。いつもあなたの味方をしてくれる人の話に耳を傾けると◎フレンドリーな空気感を大切にすると、対人関係が好調に。お腹を抱えて笑えるようなエピーソードを打ち明けてみると良いかも。ユーモラスな人柄で人気者になれることでしょう。望んでいる方向へ物事が動いていくように工夫しましょう。そのためにも、積極的に情報を集めるようにしてみて。あなたとは違う価値観の相手とも、話し合ってみると良いかも。インスピレーションが冴えるので、その感覚を大切にして行動すると良いでしょう。何か不思議な体験をする場合もありそう。忘れないよう、日記などをつけておくと◎ 夜景を見るとさらに運気アップ。やってみたいと思ったことが出来て嬉しい反面、新たな課題も見つかりそう。自分自身ではどうすべきか分かるので、後は周りに理解してもらえるよう、話し方など変えてみると良いかも。人に喜ばれると嬉しい気持ちになりそう。今日は、周りのことを考える時間が増えそうですが、良いと思ったことを実行してみましょう。夜は大切な仲間やパートナーと楽しい時間を過ごせるようにすると◎身体がダルいとイライラも増えてしまいそう。こんな日は、自分のペースでやれることをおこなってみて。あまり無理をしすぎないようにしましょう。旬の野菜を使った温かいスープで心も身体も労りましょう。恋する相手の態度が気になってしまうなど、心がソワソワしてしまうかも。ただそれを気にしすぎると、関係性などこじれてしまう場合があるので、優しく見守る気持ちでいると良いでしょう。心がワクワクする学びや発見に出会えそうです。買い物は迷いや見栄で判断を誤りやすいとき。ひと呼吸おいて、本当に必要かどうかを自分に問いかけてみてくださいね。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）池袋占い館セレーネ所属。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。電話占いメルでも活躍。