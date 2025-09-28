［連載］SUPER FILM presents｜F1 Rd.11 Austria GP 2025

「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。
25 - 27 Jul 2025
Circuit de Spa-Francorchamps - Liège
Circuit length : 7.004 km / 44 Laps
Race distance : 308.052 km
Lap record : Sergio Perez / 2024
レーススタート直前にスパウェザーに見舞われるサーキット。しかし気温が予想の範囲外で下がる気配はない。定刻のフォーメションラップ中にレッドフラッグが提示され、全車は再びピットレーンにて待機する。
スケジュールよりおよそ1時間20分遅れてレースはセーフティカー先導のローリングスタートによって開始された。視界不良のためという名目でディレイされたレースはしかし、その80分を以てコース大半の雨水を掃いてしまった。
4周目にセーフティカーはピットに収まり、フロントロウのマクラーレン勢が激しく牽制し合う。オスカー・ピアストリがマシンを振りランド・ノリスのミラーにアピールするのは今季何度も目にする光景だ。先ずは1コーナーのラ・スルスで姿を見せ、続くオー・ルージュでピタリとテールトゥノーズに着き、ラディオンではスリップストリームに持ち込む。そしてケメル・ストレートで一気に抜き去るという、まるで教科書を読んでいるかのような完璧なオーバーテイクを披露。
ピアストリは速かった。ハイスピードサーキットに20台のマシンが巻き上げる水煙に太陽の光が綺麗に差し込む。各所で接近戦は繰り広げられるも大勢に動きはなかったが、この日予選18番手という振るわぬ場所からスタートしたフェラーリのルイス・ハミルトンの追い上げが目立つ。13周目、ピアストリがインターミディエイトからミディアムへ。対する2位のノリスは14周目にハードタイヤをチョイス。
レース周回数残り10周を迎えハミルトンは7位まで浮上、上位陣で唯一ワンストップを敢行すると思われたノリスはピアストリから遅れること7秒半の位置にいる。
ミディアム勢はデグラレーションに悩まされるもこちらもほぼ1ストップで走り切り44周の、しかしながら長い1日は終わった。
レーサーの力量が試されるような派手な雨のフランコルシャンになるはずだったが、終わってみれば結果は皆がほぼ定位置のいつもの凡庸なF1であった。
Entry List
#1 Max Verstappen / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003
#4 Lando Norris / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance
#5 Gabriel Bortoleto / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12
#6 Isack Hadjar / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002
#10 Pierre Gasly / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25
#12 Andrea Kimi Antonelli / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance
#14 Fernando Alonso / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance
#16 Charles Leclerc / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12
#18 Lance Stroll / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance
#22 Yuki Tsunoda / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003
#23 Alex Albon / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance
#27 Nico Hulkenberg / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12
#30 Liam Lawson / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002
#31 Esteban Ocon / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12
#43 Franco Colapinto / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25
#44 Lewis Hamilton / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12
#55 Carlos Sainz / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance
#63 George Russell / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance
#81 Oscar Piastri / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance
#87 Oliver Bearman / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12
SPRINT
1. Max Verstappen / Red Bull Racing-Redbull / 15 Laps / 26'37.997 / 236.401 km/h
2. Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 15 Laps /26'38.7500 / 236.290 km/h
3. Lando Norrisi / McLaren-Mercedes / 15 Laps / 26'39.411 / 236.192 km/h
4. Charles Leclerc / Ferrari / 15 Laps / 26'48.173 / 234.906 km/h
5. Esteban Ocon / Haas-Ferrari / 15 Laps / 26'51.786 / 234.379 km/h
6. Carlos Sainz / Williams-Mercedes / 15 Laps / 26'52.961 / 234.208 km/h
7. Oliver Bearman / Haas-Ferrari / 15 Laps / 26'56.607 / 233.680 km/h
8. Isack Hadjar / RACING BULLS-Honda / 15 Laps / 26'57.116 / 233.606 km/h
9. Gabriel Bortoleto / Sauber-Ferrari / 15 Laps / 27'00.180 / 233.165 km/h
10. Liam Lawson / RACING BULLS-Honda / 15 Laps / 27'00.894 / 233.062 km/h
11. Yuki Tsunoda / Red Bull Racing-Redbull / 15 Laps / 27'02.548 / 232.824 km/h
12. George Russell / Mercedes / 15 Laps / 27'03.966 / 232.621 km/h
13. Lance Stroll /Aston Martin-Mercedes / 15 Laps / 27'04.592 / 232.531 km/h
14. Fernando Alonso / Aston Martin-Mercedes / 15 Laps / 27'07.043 / 232.181 km/h
15. Lewis Hamilton / Ferrari / 15 Laps / 27'08.172 / 232.020 km/h
16. Alex Albon / Williams-Mercedes / 15 Laps / 27'08.938 / 231.911 km/h
17. Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 15 Laps / 27'09.978 / 231.763 km/h
18. Nico Hulkenberg / Sauber-Ferrari / 15 Laps / 27'10.864 / 231.637 km/h
19. Franco Colapinto / Alpine-Renault / 15 Laps / 27'16.069 / 230.900 km/h
DNF. Pierre Gasly / Alpine-Renault / 12 Laps / 26'21.382 / 191.052 km/h
Fastest Lap
Lando Norrisi / McLaren-Mercedes / 6 Laps / 1'45.914 / 238.064 km/h
RACE
1. Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 44 Laps / 1:25'22.601 / 216.489 km/h
2. Lando Norrisi / McLaren-Mercedes / 44 Laps / 1:25'26.016 / 216.344 km/h
3. Charles Leclerc / Ferrari / 44 Laps / 1:25'42.786 / 215.639 km/h
4. Max Verstappen / Red BullRacing-Redbull / 44 Laps / 1:25'44.332 / 215.574 km/h
5. George Russell / Mercedes / 44 Laps / 1:25'57.464 / 215.025 km/h
6. Alex Albon / Williams-Mercedes / 44 Laps / 1:26'02.527 / 214.814 km/h
7. Lewis Hamilton / Ferrari / 44 Laps / 1:26'03.280 / 214.783 km/h
8. Liam Lawson / RACING BULLS-Hondai / 44 Laps / 1:26'14.634 / 214.312 km/h
9. Gabriel Bortoleto / Sauber-Ferrari / 44 Laps / 1:26'19.035 / 214.130 km/h
10. Pierre Gasly / Alpine-Renault / 44 Laps / 1:26'35.315 / 213.459 km/h
11. Oliver Bearman / Haas-Ferrari / 44 Laps / 1:26'35.746 / 213.441 km/h
12. Nico Hulkenberg / Sauber-Ferrari / 44 Laps / 1:26'36.229 / 213.421 km/h
13. Yuki Tsunoda / Red BullRacing-Redbull / 44 Laps / 1:26'37.996 / 213.348 km/h
14. Lance Stroll /Aston Martin-Mercedes / 44 Laps / 1:26'42.432 / 213.167 km/h
15. Esteban Ocon / Haas-Ferrari / 44 Laps / 1:26'48.6645 / 212.912 km/h
16. Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 44 Laps / 1:26'49.322 / 212.885 km/h
17. Fernando Alonso / Aston Martin-Mercedes / 44 Laps / 1:26'50.525 / 212.835 km/h
18. Carlos Sainz / Williams-Mercedes / 44 Laps / 1:26'54.625 / 212.668 km/h
19. Franco Colapinto / Alpine-Renault / 44 Laps / 1:26'57.851 / 212.537 km/h
20. Isack Hadjar / RACING BULLS-Honda / 43 Laps / 1:25'35.543 / 211.033 km/h
Fastest Lap
Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 32 Laps / 1'44.861 / 240.455 km/h
a Ryoma Kashiwagi film | 2025
RED KOMODO X | LEICA Apo-Summicron M50mm, Elmarit M90mm
Supported
by
RED DIGITAL CINEMA | Exascend