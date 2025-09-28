大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に不安を抱えながらの戦いが続いている。特に、タナー・スコット投手、ブレイク・トライネン投手、カービー・イェーツ投手の3名に対しては厳しい視線が注がれているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

今季の3名はスコットが防御率4.91（59登板）、トライネンが5.47（30登板）、イェーツが防御率5.23（50登板）といずれも失点がかさんでいる。そのため、チームは佐々木朗希投手やクレイトン・カーショー投手をリリーフ起用するなど対応に追われている。

同メディアは「ファウルテリトリーのカイル・グレイザー氏が指摘したように、今季のスコットら3名はいずれも特に効果的ではない」としつつ、グレイザー氏が日本時間24日に自身のSNSに投稿した「スコット-防御率4.91、セーブ失敗10回 トライネン-防御率5.55、直近5試合で4敗 イェーツ-防御率5.23、直近10イニングで自責点9 ドジャースの3投手は今季、合わせて4250万ドルを稼いでいる」という見解を紹介。

続けて、「ドジャースがポストシーズンに向けて問題を選ぶなら、不安定なブルペン陣は最も避けたい選択肢の一つだろう。10月に不安定な救援陣を抱えるのは神経をすり減らす経験だが、それが今まさにロサンゼルスを襲う冷や汗ものの現実だ」と記している。

