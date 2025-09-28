アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、レアル・マドリード戦を振り返った。スペイン紙『アス』が伝えている。

ラ・リーガ第7節が27日に行われ、アトレティコ・マドリードはレアル・マドリードと対戦。今季最初の“マドリード・ダービー”は14分にロビン・ル・ノルマンが先制点を挙げると、25分と36分に失点して逆転を許したものの、45＋3分にアレクサンダー・セルロートが同点弾をマーク。さらに、後半にはフリアン・アルバレスがPKとFKから追加点を決めたほか、アントワーヌ・グリーズマンにもダメ押しゴールが生まれ、5－2で勝利を収め、2連勝を飾った。

イギリスメディア『BBC』によると、アトレティコ・マドリードが“マドリード・ダービー”で5得点以上を記録したのは、1950年11月の6－3での勝利以来、約75年ぶり4度目のことになったという。

試合後、シメオネ監督は『DAZN』で「感情が溢れすぎて泣いてしまった」と語りながら、「心の中には様々な感情が渦巻いている。今シーズンは厳しいスタートを切った。多くの選手が目に見えないところで努力を重ねてきた。素晴らしいことだ」と3試合未勝利スタートから立て直しているチームに賛辞を送りつつ、次のように試合を振り返った。

「レアル・マドリードは世界最高のチームの一つだ。今日は素晴らしい試合をしなければならなかった。ニコ（・ゴンサレス）、（パブロ・）バリオス、フリアン（・アルバレス）、ジュリアーノ（・シメオネ）といった選手たちが外側で突破し、センターバックを下げてセルロートを中盤に残し、チャンスを演出するなど、どこでダメージを与えられるか分かっていた。2失点を除けば、チームは良いプレーをしたと思う」

【ハイライト動画】アトレティコ・マドリードvsレアル・マドリード