ウェルネスリトリート特化型リゾート「シックスセンシズ ヴァーナ」で過ごす、ウェルビーイングな体験

インド・ヒマラヤ山脈の麓、21エーカーの豊かな森に囲まれたシックスセンシズ ヴァーナは、ウェルネスリトリートに特化したリゾートホテル。ここでは、滞在を通して意思決定力を研ぎ澄まし、優れたリーダーシップを発揮するための明晰さと冷静さを育むことができるトリートメントが豊富に揃っているため、CEOやエグゼクティブなど、高いパフォーマンスと集中力を要する立場の方に注目されている。

プログラムは古代の叡智と最先端の科学を融合させた、ハイテクノロジーかつパーソナルなもの。ゲストたちはデジタルデバイスから距離を置き、普段はなかなか身につけることのない純白のリトリートウェアに身を包みながらプロフラムに取り組むこととなる。体、心そして精神を休ませることで、トリートメント終了後の日常でパフォーマンスを底上げできるよう、整えていくのである。

すべてのプログラムは、コンサルテーションとバイオメトリック・ウェルネススクリーニングから開始し、その結果を踏まえてゲストに合わせた独自のプログラムが組み立てられる。内容としては瞑想、睡眠改善、呼吸法、サウンドセラピー、アーユルヴェーダトリートメント、ファンクショナルムーブメントなどとなっており、それぞれの悩みや目的に合わせて組み換えられる。

また、意思決定疲労、睡眠不足、高ストレス、心身の摩耗など、エグゼクティブ特有の課題にも対応。特に、ストレス、燃え尽き症候群、慢性炎症の改善を希望されるゲストには、睡眠、デトックス、チベット医学に特化した集中プログラム(5泊～)を用意している。

その他、体重管理やアーユルヴェーダに特化した包括的なプログラム(14～21泊)には、根本的な変化を促すアーユルヴェーダの浄化療法「パンチャカルマ」も含まれているので、ゆっくりと時間をかけながら、徹底的にリフレッシュすることができる。