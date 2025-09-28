ドラマ「愛の不時着」がきっかけで“韓国好き”に…モデルkazumiオススメの“韓国料理”とは？「ご飯が進んで本当においしいです！」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送は、モデルのkazumi（かずみ）さんが登場！ 8月27日（水）に発売された著書『わたしの週末ソウル』（宝島社）について伺いました。

◆大好きな韓国の魅力を1冊に！

れなち：先日、kazumiさんの著書『わたしの週末ソウル』が発売されましたが、そもそも韓国に興味を持ったきっかけは何ですか？

kazumi：コロナ禍で「愛の不時着」という韓国ドラマを観たのがきっかけです。当時はみんなドラマ「梨泰院クラス（イテウォンクラス）」とかを観ていて、私もその流れで韓国ドラマをたくさん観るようになり、そこから韓国の俳優さんにもハマって……。

れなち：例えば、どんな方ですか？

kazumi：イ・ジョンソクさんやソン・ガンさん、キム・スヒョンさんとか……いろいろいます（笑）。

れなち：韓国語の勉強もされているんですよね。

kazumi：勉強し始めて1年ぐらいですけど、ちょっとだけコミュニケーションが取れるぐらいまでしゃべれるようになりました。

れなち：韓国語はどうですか？

kazumi：実は日本語に似ているんですよ。英語と違って、文法は日本語と並びが一緒なので、比較的分かりやすかったり、ハングル独特の文字は難しかったりするんですけど、韓国が好きだから続けられている感じがします（笑）。

◆kazumiオススメの韓国料理とは？

れなち：今回の本は“食”、“ファッション”、“器”、“美容”、“カルチャー”の5つのジャンルに分けてたくさんの情報が詰め込まれていますが、既存のガイドブックと違って写真集のような感じがありますね。

kazumi：うれしいです〜。制作の段階から、スタッフの皆さんと「写真を大切に使いたい」って話していたんですよ。ガイドブックは写真が細かったり、説明的になりがちなので、今回はそういうものを削ぎ落として「写真の先に何があるのかな？」って（読者に）想像してもらえるような本になればいいなと。なので、ちょっと抽象的な構成になっています。

れなち：なるほど。特に“食”のページが多いですが、kazumiさんが好きな韓国料理は何ですか？

kazumi：カンジャンケジャンです。これはワタリガニを発酵ベースのしょうゆに漬けたもので、身にタレがギュンギュンに詰まっていて、それをチュルチュルと吸いながら食べるんですけど、ご飯が進んで本当においしいです！ お酒にも合いますね。

れなち：また、この本のなかには1泊2日、2泊3日、さらに弾丸24時間で韓国に行く、スケジュール別のモデルコースも載っているんですね。

kazumi：最初の撮影が終わった後に「これを入れたい！」と思って。それで、後日に自分で韓国に行って、本当に24時間で回れるかを検証してから載せました（笑）。

