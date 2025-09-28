大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのウィル・スミス捕手は、骨折により長期離脱を余儀なくされた。しかし、代役のベン・ロートベット捕手が投手陣を巧みにリードしており、ポストシーズンでの活躍も期待される。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

ロートベットは打率.270と好調を維持し、加入直後には山本由伸投手の無安打投球をリードするなど、安定した守備を見せている。本人も「一日一日勝つことを目指して投手陣と意思疎通を図り、同じ方向を向くようにしている」と語った。

実際にロートベットが先発マスクを被った14試合でドジャースの先発陣は防御率1.43を記録し、奪三振率もメジャートップの9イニングあたり11.9を叩き出している。スミスの穴を埋める存在として役目を果たしていると言えるだろう。

ポストシーズンでも期待のかかるロートベットについて、アンダーソン氏は「彼の捕手としての安定したプレーは、リーグ最高峰の投手陣を支える重要な要素となっている。ドジャースが10月の戦いに備える中、この若手捕手の落ち着きと適応力が、早期敗退とワールドシリーズ進出の分かれ目となるかもしれない」と言及した。

