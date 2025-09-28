大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの試合でクレイトン・カーショー投手がリリーフ登板した。同投手のリリーフ起用は6年ぶりだが、本人はやりがいを感じているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同戦のカーショーは4-4と両チーム同点の9回に登板すると、先頭から遊ゴロ、一ゴロ、中飛に抑え無失点。久しぶりのリリーフ登板ながら、全く危なげない投球を披露した。

同メディアによると、カーショーは試合後に「最初からそういう計画だったわけではないが、9日間もここでじっとしていたくなかった。休みがたっぷりあったので、1イニング投げることができれば日曜日の準備になる。少しでも力になれるなら嬉しい。確かにアドレナリンが噴き出す感覚だ。リリーフはまったく別物で、心拍数を維持して動き出す方法を自分で見つけ出さなきゃならない。でもすごく楽しいし、そこで成功を収めるのは本当に楽しいんだ」とコメント。

また、デーブ・ロバーツ監督は「彼はその権利を獲得したと思うし、それを受け入れるつもりだ。今の我々の状況では、アウトを取るには最高の選手が必要だ。だから、もしクレイトンが起用可能であれば――そして彼は起用可能だ――彼を起用するつもりだ」とリリーフ起用の継続を明言したという。

【関連記事】

【了】