まちの魅力を伝え、ファンを増やしていく! 大分県玖珠町のふるさと納税寄附金の使い道「地域商社設立事業」とは?

大分県の西部に位置する玖珠町(くすまち)は、メサ地形(上部が平らなテーブル状)の特徴的な山々が多く、雄大な自然が広がるまち。

“大男が巨大な楠の木を切り倒してできた”という伝説が残る「伐株山(きりかぶさん)」がまちのシンボルで、その山々から湧き出る美しい水と太陽の恵み、盆地特有の寒暖の差、肥沃な赤土の土壌により、昔から米作りが盛んに行われています。

そんな玖珠町では、ふるさと納税の寄附金を4つの使途に充てており、今回はその中から「地域商社設立事業」という取り組みについて、紹介していきます。

まちの新たな魅力を発見! 玖珠町のふるさと納税寄附金の使い道「地域商社設立事業」について

玖珠町では、ふるさと納税中間業務の継承やふるさと納税を活用した地場産業の活性化、人口減少が進む中での地域課題の解決、そのための施策間連携を推進する組織として、地域のハブとなる「地域商社」の設立準備を進めています。

本事業受託事業者が令和7年度中に法人を設立し、令和8年度末までに地元資本の法人に移行することとしているのだそうです。

地域商社として活動実施中の事業の一つ「シティプロモーション事業」では、地域の食材や加工品を通して、まちの魅力を全国へ発信。設立準備段階からこの事業はスタートし、玖珠町の魅力を発見、発信しています。

ふるさと納税でも主力の寝具の製造や、全国的にも評価の高い米の育成に、玖珠町の“水”が大きく関係することに注目。キャッチコピー「透明のたからもの。」を考案し、玖珠町のPRを行っています。

今秋、その“水”を使った新たなブランド米「くす天空の輝き」が誕生! PRにも力を入れていくとのことです。

「くす天空の輝き」とは、衛生データを利用して、安定したおいしい米生産を行う、水稲栽培管理システムを活用したブランド米。

衛星データを活用し「生育管理」を行い、圃場ごとに米の一番おいしい刈り取り適期を生産者にお知らせしたり、通常の玖珠産米1.85mm以上の粒厚を2.00mmのふるいにかけ、大粒な米のみを厳選したり、精米したての風味を届けるため真空パック包装で販売したりと、こだわりが詰まった、粘りがあり甘くおいしい、たんぱく含有量の低いお米です。

また、JAおおいたの農薬・化学肥料基準をクリアし、栽培履歴を記録した「安心・安全の特別栽培米」で、農産物検査1等米でもあります。(※検査機関:JAおおいた)

担当者の思い

「地域商社としてまちの魅力を広く伝え、交流人口や玖珠町のファンを増やしていきたい」と担当者は語ります。「シティプロモーションにも力を入れていき、今後、特産品を通して玖珠町の活動を広めていきたいです。また、新しい地域の魅力『くす天空の輝き』が加わることで、より多くの方に玖珠町を知り、ファンになってもらうきっかけになってほしい」と熱い思いを語ってくれました。

自治体からのメッセージ

地域商社でのシティプロモーションにおいて、まちの特産品に共通するテーマとして「水」に注目し、力を入れてくださっている。そんな玖珠町の水を使って栽培された「くす天空の輝き」も、新たなまちの魅力となること間違いなし! 読者の方がまだ知らない玖珠町の魅力を、地域商社のシティプロモーションをきっかけに多くの方に発見していただけたら。

玖珠町のふるさと納税返礼品について

まちの新しい魅力でもあるお米「くす天空の輝き」と、玖珠町で採水された、国内最高水準のシリカ(ケイ素)含有量を誇る天然水を紹介します。

令和7年産 くす天空の輝き(ひとめぼれ) 2kg

・提供事業者：一般社団法人くすここのえ産直ネット

・内容量：くす天空の輝き(ひとめぼれ)2kg

・寄附金額：1万5,000円

玖珠町が誇る高級ブランド米「くす天空の輝き」です。美しい自然、そして情熱ある生産者の努力によって、一粒一粒に想いを込めた特別なお米が誕生。冷めても甘さがしっかりと残るため、おにぎりやお弁当にも! 贈り物や自分へのご褒美にもおすすめとのことです。

シリカちゃん天然水 40本

・提供事業者：株式会社ビッグゲート

・内容量：525ml×40本

・寄附金額：7,000円

豊の国名水15選のひとつ「清水瀑園(しみずばくえん)」の上流に位置する自然豊かな採水工場で、地下数百メートルの水脈から採水した「シリカちゃん～玖珠の天然水～」です。硬度24mg／Lの軟水なので飲みやすく、甘みを感じるほどの非常にまろやかな口当たりが特徴。コーヒーやお茶、お料理にもピッタリ! ご飯はふっくらモチモチに、煮物もやわらかく仕上がるのだそう。

今回は大分県玖珠町のふるさと納税寄附金の使い道「地域商社設立事業」と、返礼品を紹介しました。地域商社を設立し、地域課題の解決や、自慢の“水”を武器にシティプロモーションに力を入れる事業です。新しい地域の魅力「くす天空の輝き」は、きれいなお水や美しい自然、生産者のたゆまぬ努力によって誕生したお米。返礼品としても提供されています。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者