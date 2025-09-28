27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－広島』で解説を務めた谷繁元信氏が、広島・中村奨成について言及した。

谷繁氏は中村奨について「いろんなボールに対応できるようになってきた。レフトに打った瞬間とわかるようなホームランを打ったり、遠くに飛ばす力もある」と評価。

中村奨はプロ8年目の今季、シーズン自己最多の101試合に出場して、打率.279、9本塁打、32打点と飛躍を遂げた1年になっている。

（ニッポン放送ショウアップナイター）