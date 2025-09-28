27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－広島』で解説を務めた谷繁元信氏が、広島・中村奨成について言及した。
谷繁氏は中村奨について「いろんなボールに対応できるようになってきた。レフトに打った瞬間とわかるようなホームランを打ったり、遠くに飛ばす力もある」と評価。
中村奨はプロ8年目の今季、シーズン自己最多の101試合に出場して、打率.279、9本塁打、32打点と飛躍を遂げた1年になっている。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－広島』で解説を務めた谷繁元信氏が、広島・中村奨成について言及した。
谷繁氏は中村奨について「いろんなボールに対応できるようになってきた。レフトに打った瞬間とわかるようなホームランを打ったり、遠くに飛ばす力もある」と評価。
中村奨はプロ8年目の今季、シーズン自己最多の101試合に出場して、打率.279、9本塁打、32打点と飛躍を遂げた1年になっている。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。