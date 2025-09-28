FIFA U－20ワールドカップチリ2025のグループA第1節が27日に行われ、U－20日本代表がU－20エジプト代表に2－0の勝利。試合後、主将を務める市原吏音がフラッシュインタビューに登場した。

今年2月に行われたAFC U20アジアカップ中国2025でベスト4入りを果たし、4大会連続12度目のU－20ワールドカップ出場を決めたU－20日本代表。迎えた同大会初戦ではU－20エジプト代表と激突した。試合は29分に市原のPKでU－20日本代表が先制すると、48分には石井久継が追加点をマーク。そのまま2－0で終了し、若き“サムライブルー”が白星発進を飾った。

落ち着いたPKで先制点を挙げた市原は、「アジア最終予選もPKで勝ち抜いてきているので、PKには自信がありました」とコメント。ファウルを受けた齋藤俊輔が獲得したPKを、「仲間が繋いでくれたPK」と表現しつつ、「キャプテンとしてなんとしても決めなきゃいけない責任はありましたけど、自信を持って蹴れました」と振り返っている。

また、開催国チリと対戦する次節に向けては、「やることは変わらずに必ず勝ちます」と力強く決意を語った。次節は30日に行われ、U－20日本代表はU－20チリ代表と対戦する。