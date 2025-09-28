FIFA U－20ワールドカップチリ2025のグループA第1節が27日に行われ、U－20日本代表とU－20エジプト代表が対戦した。

今年2月に行われたAFC U20アジアカップ中国2025でベスト4入りを果たし、4大会連続12度目のU－20ワールドカップ出場を決めたU－20日本代表。迎えた同大会初戦では、アフリカ U－20ネイションズカップを4位で終えたU－20エジプト代表と激突する。若き“日の丸戦士”を率いる船越優蔵監督は、市原吏音や小杉啓太などを先発に起用した。

試合は29分にU－20日本代表がスコアを動かす。ポゼッションで相手を押し込みつつ、大関友翔がボックス右角の佐藤龍之介に縦パス。石井久継を経由してペナルティエリア内の齋藤俊輔にボールが渡ると、ディフェンダーに倒されPKを獲得する。プレッシャーがかかる状況で市原がゴール左にキックを蹴り込み、U－20日本代表が先制した。

さらに48分、U－20日本代表が追加点を挙げる。ハーフウェイライン付近から市原が左サイドに対角のフィードを供給。ボールを受けた齋藤はトラップが乱れたものの、マーカーに体を寄せながらスライディングで石井にパスを繋ぐ。ペナルティエリア正面で丁寧に右足を振ると、狙い澄ましたコントロールショットがゴールイン。U－20日本代表がリードを広げた。

以降もU－20日本代表はセットプレーの守備や攻守の切り替えで高い集中力を発揮。結局、そのまま試合は2－0で終了し、U－20日本代表が勝利した。次節は30日に行われ、U－20日本代表は開催国のU－20チリ代表と対戦する。

【スコア】

U－20日本代表 2－0 U－20エジプト代表

【得点者】

1－0 29分 市原吏音（PK／U－20日本代表）

2－0 48分 石井久継（U－20日本代表）