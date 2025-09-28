ウェストハムは27日、ヌーノ・エスピリト・サント氏が新監督に就任したことを発表した。

ウェストハムは今年1月からグレアム・ポッター氏を監督として招へい。昨季はリーグ戦18試合を戦って5勝5分8敗という成績を残し、プレミアリーグ14位でシーズンを終えた。しかし、今季はリーグ戦5試合を戦って1勝4敗の19位と低迷。ウェストハムは27日に同氏の解任を発表したばかりだった。

新たにウェストハムの監督に就任したヌーノ氏は、2023年12月からノッティンガム・フォレストの指揮を執ると、昨季にはプレミアリーグ7位に導き、1995－96シーズン以来となる欧州カップ戦の出場権をもたらした。しかし、今季に入るとクラブ上層部との関係が悪化し、9日に解任されていた。

発表によると、ウェストハムはヌーノ氏と2028年6月30日までの3年契約を結んだとのこと。また、同氏は29日に行われるプレミアリーグ第6節のエヴァートン戦から指揮を執る模様だ。

ヌーノ氏は就任に際し、クラブ公式サイトで次のように意気込みを語った。

「このクラブにやってくることができて、とても嬉しく思う。ウェストハム・ユナイテッドの監督であることを誇りに思っている。私の目標は、チームから最大限のパフォーマンスを引き出し、可能な限り競争する力を持たせるため、懸命に努力することだ。すでにここでの仕事は始まっているし、新たな挑戦を楽しみにしている」

【画像】ヌーノ新監督が早速トレーニングで選手たちを指導！