セリエA第5節が27日に行われ、ユヴェントスとアタランタが対戦した。

ホームのユヴェントスは開幕からのリーグ戦3試合すべてに勝利したものの、その後はチャンピオンズリーグ（CL）のドルトムント戦、前節のヴェローナ戦といずれもドロー。ここでもう一度弾みをつけたいところ。対するアタランタは開幕からの2試合を引き分け、その後は連勝。無敗チーム同士の一戦となった。

試合は立ち上がりからユヴェントスがボールを支配し、得点の気配を漂わせていくが、アタランタの守備を崩し切ることができないまま試合が進む。一方、アタランタも目立った決定機を作ることができない。

スコアが動いたのは前半アディショナルタイム1分だった。アタランタのカマルディーン・スレマナが敵陣でボールを奪い、そのままドリブルでボール持ち運ぶと、ボックス内から左足で鋭いシュートを突き刺し、アタランタに先制点をもたらした。

後半もユヴェントスが試合のペースを握っていくが、なかなかチャンスまで持っていくことができない。イゴール・トゥドール監督は、58分にドゥシャン・ヴラホヴィッチとウェストン・マッケニー、64分にはエドン・ジェグロヴァとジョアン・マリオ、76分にもフアン・カバルを投入し、勝負に出る。

すると78分、途中出場のカバルがボックス内でこぼれ球を押し込み、遂にユヴェントスがゴールをこじ開けた。直後の80分には、マルテン・デ・ローンがこの試合2枚目のイエローカードを提示され、アタランタが10人での戦いを余儀なくされる。

逆転へ猛攻を仕掛けるユヴェントスだったが、得点は生まれず。ユヴェントスとアタランタの一戦は1－1のドローという結果に終わり、勝ち点「1」を分け合うことになった。

ユヴェントスは10月1日のCLリーグフェーズ第2節でビジャレアル戦に臨み、10月5日の第6節でミランと対戦。一方のアタランタは、30日のCLリーグフェーズ第2節でクラブ・ブルッヘ戦に臨み、10月4日の第6節でコモと対戦する。

【スコア】

ユヴェントス 1－1 アタランタ

【得点者】

0－1 45＋1分 カマルディーン・スレマナ（アタランタ）

1－1 78分 フアン・カバル（ユヴェントス）