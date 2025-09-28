ブンデスリーガ第5節が27日に行われ、ボルシアMGとフランクフルトが対戦した。

町野修斗が所属するボルシアMGは、開幕からリーグ戦4試合で2分2敗と未だに白星がない状況。この試合で今季初勝利を手にしたい。一方、堂安律が所属するフランクフルトはリーグ戦で連勝スタートを切ったが、その後は連敗。ここで立ち直りたいところだ。なお、町野と堂安はともに先発出場した。

フランクフルトは8分、敵陣でFKのチャンスを得る。キッカーの堂安がFKから直接ゴールを狙ったものの、左足から放たれたシュートは惜しくもゴール左に外れてしまった。すると11分、フランクフルトの右CKという場面で、キッカーのファレス・シャイビのキックをロビン・コッホが頭で合わせ、ゴールネットを揺らした。

続いて15分、敵陣深くの右サイドでのFKの流れから、堂安がグラウンダー性のクロスを通す。これをアンスガー・クナウフがワンタッチで合わせ、フランクフルトがリードを2点に広げた。

勢いに乗るフランクフルトは35分、浮き球のパスをジャン・ウズンが収めると、ヨナタン・ブルカルトにパス。ブルカルトは相手選手に寄せられながらもゴールに押し込み、フランクフルトが3点目を奪う。さらに39分、フランクフルトはスローイングからボールを左サイドへ展開。堂安がボックス内でパスを折り返すと、シャイビがワンタッチでゴール右に流し込んだ。

フランクフルトは、前半終了間際の前半アディショナルタイム1分にもジャン・ウズンのゴールで加点。フランクフルトの5点リードで前半を終えることとなった。

後半が始まってすぐの47分、またしてもフランクフルトが加点。右CKからキッカーの堂安がショートでナサニエル・ブラウンにつなぐと、そのブラウンはすかさずクロスを上げる。これをコッホが押し込み、フランクフルトが6点目を記録した。

しかし、ボルシアMGも意地を見せる。72分にジョー・スカリーの右サイドからのクロスをイェンス・カストロップがヘディングでネットを揺らし、1点を返す。78分には右CKからハリス・タバコヴィッチが頭で得点。ボルシアMGが2点目を奪った。

さらに83分にはゴール前の混戦からヤニック・エンヘルハルトがゴールに押し込み、ボルシアMGが加点。後半アディショナルタイム9分にもグラント・レオン・ラノスも得点し、ボルシアMGが2点差に迫る。

しかし、ボルシアMGの反撃はここまで。フランクフルトが6－4で勝利し、ボルシアMGはリーグ戦5試合で未勝利が続くこととなった。この試合で2アシストを記録した堂安は71分まで、町野は61分までプレーした。

ボルシアMGは次節、10月5日に鈴木唯人を擁するフライブルクをホームに迎える。一方のフランクフルトは、30日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節でアトレティコ・マドリード戦に臨み、10月4日に行われる第6節ではホームでバイエルンと対戦する。

【スコア】

ボルシアMG 4－6 フランクフルト

【得点者】

0－1 11分 ロビン・コッホ（フランクフルト）

0－2 15分 アンスガー・クナウフ（フランクフルト）

0－3 35分 ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

0－4 39分 ファレス・シャイビ（フランクフルト）

0－5 45＋1分 ジャン・ウズン（フランクフルト）

0－6 47分 ロビン・コッホ（フランクフルト）

1－6 72分 イェンス・カストロップ（ボルシアMG）

2－6 78分 ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG）

3－6 83分 ヤニック・エンヘルハルト（ボルシアMG）

4－6 90＋9分 グラント・レオン・ラノス（ボルシアMG）

