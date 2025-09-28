「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
2025.09.28 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
-
OUT
7番 石上 泰輝 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 山本 祐大 センターフライ 1アウト
-
OUT
5番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
5番 前川 誠太 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
Ｄ0-1広
4番 Ｅ・モンテロ レフトヒット 広島得点！ Ｄ 0-1 広 ランナー：1塁
-
OUT
1塁ランナー大盛 穂 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
3番 佐々木 泰 ショートライナー 2アウト
-
OUT
2番 大盛 穂 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 中村 奨成 キャッチャーゴロ 1アウト
-
OUT
4番 Ｄ・ビシエド セカンドライナー 3アウト
-
OUT
3番 筒香 嘉智 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 桑原 将志 見逃し三振 2アウト
-
OUT
1塁ランナー蝦名 達夫 盗塁失敗 1アウト
-
OUT
1番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1塁