「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2025.09.28 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 2 0
広島 1 1 2 0

  • OUT

    7番 石上 泰輝 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 山本 祐大 センターフライ 1アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 前川 誠太 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    Ｄ0-1広

    4番 Ｅ・モンテロ レフトヒット 広島得点！ Ｄ 0-1 広 ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー大盛 穂 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 佐々木 泰 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    2番 大盛 穂 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 中村 奨成 キャッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｄ・ビシエド セカンドライナー 3アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 桑原 将志 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー蝦名 達夫 盗塁失敗 1アウト

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1塁