2025.09.28 18:00 明治神宮野球場
-
OUT
6番 岸田 行倫 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
5番 リチャード レフトフライ 2アウト
-
OUT
4番 岡本 和真 レフトフライ 1アウト
-
OUT
7番 濱田 太貴 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
6番 内山 壮真 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ センターフライ 2アウト
-
OUT
巨0-2ヤ
4番 村上 宗隆 ライトヒット ヤクルト得点！ 巨 0-2 ヤ ランナー：1塁
-
OUT
巨0-1ヤ
ライト 中山 礼都が悪送球 ヤクルト得点！ 巨 0-1 ヤ ランナー：2塁
-
OUT
巨0-0ヤ
3番 山田 哲人 ライト犠牲フライ 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
2番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
1番 並木 秀尊 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 泉口 友汰 ファーストファウルフライ 3アウト
-
OUT
2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 佐々木 俊輔 サードファウルフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：センター 塩見 泰隆 に代わって 1番 並木 秀尊