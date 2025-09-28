「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.09.28 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 0 1
ヤクルト 2 2 4 0
  • OUT

    6番 岸田 行倫 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 リチャード レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 岡本 和真 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 濱田 太貴 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 内山 壮真 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ センターフライ 2アウト

  • OUT

    巨0-2ヤ

    4番 村上 宗隆 ライトヒット ヤクルト得点！ 巨 0-2 ヤ ランナー：1塁

  • OUT

    巨0-1ヤ

    ライト 中山 礼都が悪送球 ヤクルト得点！ 巨 0-1 ヤ ランナー：2塁

  • OUT

    巨0-0ヤ

    3番 山田 哲人 ライト犠牲フライ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 並木 秀尊 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 佐々木 俊輔 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：センター 塩見 泰隆 に代わって 1番 並木 秀尊