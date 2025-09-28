プレミアリーグ第6節が27日に行われ、マンチェスター・シティとバーンリーが対戦した。

ホームのマンチェスター・シティは、開幕からリーグ戦5試合を戦って2勝1分2敗。やや出遅れてしまったが、ここから連勝街道を走りたい。対するアウェイのバーンリーは1勝1分3敗という戦績。残留に向けて、なんとか勝ち点を積み重ねたいところだ。

試合は序盤からマンチェスター・シティがボールを保持し、ゴールに迫り続ける展開となる。すると12分、左サイドからジェレミー・ドクがドリブルでボックス内を突破し、シュートを放つ。GKマルティン・ドゥブラフカがこれを弾いたが、こぼれ球をフィル・フォーデンがシュートすると、これがバーンリーのマクシム・エステーブのオウンゴールを誘い、マンチェスター・シティが先制した。

その後も攻勢を緩めないマンチェスター・シティ。一方のバーンリーは積極的なプレスからチャンスを狙っていく。そして38分、バーンリーが敵陣でボールを奪うと、左サイドへボールを展開。クイリンシー・ハートマンが低いクロスを通し、最後はジェイドン・アンソニーが合わせ、ゴールネットを揺らした。前半は1－1で終える。

後半もマンチェスター・シティがボールを支配していくが、なかなか得点につながらない。しかし61分、ヨシュコ・グヴァルディオルのボックス内へのクロスをアーリング・ハーランドが頭で折り返すと、マテウス・ヌネスが右足を一閃。強烈なボレーシュートがゴールに突き刺さった。

さらに直後の65分、マンチェスター・シティが敵陣でパスを繋ぎ、ヌネスが低く鋭いクロスをDFラインとGKの間に通し、途中出場のオスカー・ボブが右足で合わせた。なお、この得点はエステーブのオウンゴールと記録された。

止まらないマンチェスター・シティは90分、ドクが左サイドからボックス内へカットインし、クロスを送る。ハーランドが左足でゴール右に突き刺し、リードを3点に広げた。さらに後半アディショナルタイム3分、ハーランドが相手選手のミスを見逃さずに敵陣でボールを奪うと、そのままゴールに流し込んだ。

試合はこのまま終了。マンチェスター・シティが5－1でバーンリーに勝利した。

マンチェスター・シティは次節、10月1日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節のモナコ戦後、10月5日にアウェイでブレントフォードと対戦。バーンリーは10月5日にアウェイでアストン・ヴィラと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 4－1 バーンリー

【得点者】

1－0 12分 オウンゴール（マンチェスター・シティ）

1－1 38分 ジェイドン・アンソニー（バーンリー）

2－1 62分 マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ）

3－1 65分 オウンゴール（マンチェスター・シティ）

4－1 90分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

5－1 90＋3分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

