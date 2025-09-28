アイドルグループ・嵐の櫻井翔と、SUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビのバラエティ番組『櫻井信五の鬼スケ旅 Season2』が、10月31日(24:40～)から6週連続で金曜深夜に放送される。

  • (左から)村上信五、櫻井翔

この番組は、誕生日が1日違いの櫻井(1983年1月25日生まれ)と村上(同26日生まれ)の2人が、まだ知らない日本各地の魅力を“とにかく可能な限りたくさん”伝えるため、鬼のようにスケジュールを詰め込んだ旅に出るというもの。

第1弾の栃木と岐阜に続き、今回は滋賀を巡る。櫻井とスタッフが事前に入念なリサーチをして作成した“鬼スケ”は、以下の通り。

■滋賀1日目

09:30　(1)秀吉ゆかりの豊公園で琵琶湖バックにオープニングトーク
09:40　移動
09:48　(2)現存する日本最古の駅舎がある長浜鉄道スクエア
09:50　移動
09:58　(3)ヤンマーミュージアムの大人気アトラクションざくざく!パワーショベルチャレンジに挑戦!
10:33　移動
10:36　(4)長浜の絶品郷土料理？？？そうめんを食べよう！
10:56　移動
11:00　(5)高さ８m！日本一巨大な ？？？ を覗いてみよう！
11:05　移動
11:29　(6)滋賀県最長１００mのすべり台「ドラゴンスライダー」
11:37　移動
11:44　(7)元中日・山本昌が館長！ビートルランドでカブトムシと触れ合おう！
12:04　移動
12:39　(8)「いちまーい、にまーい」でお馴染み…番町皿屋敷のお皿がある長久寺
12:54　移動
13:31　(9)まるで時が止まった異世界！永源寺案山子ワールド
13:51　移動
14:01　(10)全国初の2人乗りジップラインで大空を羽ばたく鳥の気分！
14:41　移動
15:07　(11)世界凧博物館で世界に一つのオリジナル凧を作ろう！
15:29　移動
15:40　(12)聖徳太子ゆかりの太郎坊宮で吉田沙保里の最強お守りをゲット！
16:05　移動
16:30　(13)全国の肉屋がこぞって食べにくる「近江かね安」で晩ごはんのお肉を調達！
16:40　移動
16:47　(14)滋賀の新鮮野菜が集まる直売所で晩ごはんの食材を調達！
17:00　移動
17:15　「堀切港」沖島通船発
17:25　「沖島港」着～移動
18:28　(15)日本でここだけ！湖に浮かぶ有人島"沖島"に泊まろう！

■滋賀2日目

08:00　起床～準備～散歩
09:50　移動
10:00　「沖島港」沖島通船発
10:10　「堀切港」着～移動
10:24　(16)サイフォンコーヒー専門店「仁之助コーヒー」で朝ごはん
10:54　移動
11:10　(17)808段の階段を登って長生きしよう！長命寺
11:40　移動
12:30　(18)創業１０８年！美冨久酒造で絶品酒粕？？？ランチ
13:00　移動
13:16　(19)甲賀の里 忍術村で忍法・水蜘蛛の術をマスターせよ！
13:36　移動
14:16　(20)南郷水産センターで大迫力！鯉のエサやり体験
14:24　移動
14:57　(21)昭和レトロなナカマチ商店街でお待ちかねのお土産タイム
15:05　移動
15:55　(22)世界で多分ここだけ！琵琶湖博物館で巨大ザリガニ体験！
16:05　移動
16:25　(23)A5ランクの近江牛が巻かれた贅沢すぎる「極コロッケ」
16:30　移動
16:45　(24)琵琶湖をSUPで横断！湖の上から見る夕暮れの絶景

