アイドルグループ・嵐の櫻井翔と、SUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビのバラエティ番組『櫻井信五の鬼スケ旅 Season2』が、10月31日(24:40～)から6週連続で金曜深夜に放送される。

この番組は、誕生日が1日違いの櫻井(1983年1月25日生まれ)と村上(同26日生まれ)の2人が、まだ知らない日本各地の魅力を“とにかく可能な限りたくさん”伝えるため、鬼のようにスケジュールを詰め込んだ旅に出るというもの。

第1弾の栃木と岐阜に続き、今回は滋賀を巡る。櫻井とスタッフが事前に入念なリサーチをして作成した“鬼スケ”は、以下の通り。

■滋賀1日目



09:30 (1)秀吉ゆかりの豊公園で琵琶湖バックにオープニングトーク

09:40 移動

09:48 (2)現存する日本最古の駅舎がある長浜鉄道スクエア

09:50 移動

09:58 (3)ヤンマーミュージアムの大人気アトラクションざくざく!パワーショベルチャレンジに挑戦!

10:33 移動

10:36 (4)長浜の絶品郷土料理？？？そうめんを食べよう！

10:56 移動

11:00 (5)高さ８m！日本一巨大な ？？？ を覗いてみよう！

11:05 移動

11:29 (6)滋賀県最長１００mのすべり台「ドラゴンスライダー」

11:37 移動

11:44 (7)元中日・山本昌が館長！ビートルランドでカブトムシと触れ合おう！

12:04 移動

12:39 (8)「いちまーい、にまーい」でお馴染み…番町皿屋敷のお皿がある長久寺

12:54 移動

13:31 (9)まるで時が止まった異世界！永源寺案山子ワールド

13:51 移動

14:01 (10)全国初の2人乗りジップラインで大空を羽ばたく鳥の気分！

14:41 移動

15:07 (11)世界凧博物館で世界に一つのオリジナル凧を作ろう！

15:29 移動

15:40 (12)聖徳太子ゆかりの太郎坊宮で吉田沙保里の最強お守りをゲット！

16:05 移動

16:30 (13)全国の肉屋がこぞって食べにくる「近江かね安」で晩ごはんのお肉を調達！

16:40 移動

16:47 (14)滋賀の新鮮野菜が集まる直売所で晩ごはんの食材を調達！

17:00 移動

17:15 「堀切港」沖島通船発

17:25 「沖島港」着～移動

18:28 (15)日本でここだけ！湖に浮かぶ有人島"沖島"に泊まろう！

■滋賀2日目

08:00 起床～準備～散歩

09:50 移動

10:00 「沖島港」沖島通船発

10:10 「堀切港」着～移動

10:24 (16)サイフォンコーヒー専門店「仁之助コーヒー」で朝ごはん

10:54 移動

11:10 (17)808段の階段を登って長生きしよう！長命寺

11:40 移動

12:30 (18)創業１０８年！美冨久酒造で絶品酒粕？？？ランチ

13:00 移動

13:16 (19)甲賀の里 忍術村で忍法・水蜘蛛の術をマスターせよ！

13:36 移動

14:16 (20)南郷水産センターで大迫力！鯉のエサやり体験

14:24 移動

14:57 (21)昭和レトロなナカマチ商店街でお待ちかねのお土産タイム

15:05 移動

15:55 (22)世界で多分ここだけ！琵琶湖博物館で巨大ザリガニ体験！

16:05 移動

16:25 (23)A5ランクの近江牛が巻かれた贅沢すぎる「極コロッケ」

16:30 移動

16:45 (24)琵琶湖をSUPで横断！湖の上から見る夕暮れの絶景

