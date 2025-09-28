ブンデスリーガ第5節が27日に行われ、マインツとドルトムントが対戦した。

日本代表MF佐野海舟と同MF川﨑颯太所属するマインツは、今シーズンここまで1勝1分2敗で現在13位に位置している。前節は数的不利に陥りながらも佐野が1ゴール1アシストと圧巻の活躍を披露。アウクスブルクに4－1で勝利し、今季のリーグ戦初勝利を収めた。一方のドルトムントは、ここまで勝ち点「10」を獲得。前日には首位バイエルンが4連勝を達成したことで、序盤戦ながら絶対王者に離されないためにも3ポイントが必要とされる。

マインツの佐野がスターティングメンバーに名を連ね、川﨑が招集外となった試合は、各ポジションで激しい競り合いが繰り広げられる。ドルトムントは21分、高い位置でニコ・シュロッターベックが持ち運び、カリム・アデイェミが左足を振るもDFがブロック。その後マインツもチャンスを迎えたが、右からのクロスにダニエル・スヴェンソンが冷静に押し込み、ドルトムントが先制点を挙げる。

さらに40分、ドルトムントはカウンターを発動。アデイェミが背後に抜け出すとそのままゴールを沈め、スコアを2－0とする。佐野は必死に戻るも対応しきれなかった。

2点を追いかけるマインツは67分にアクシデント発生。アデイェミがDFラインの背後に抜け出すとマインツのGKロビン・ツェントナーと1対1の状況に。ツェントナーはアデイェミを対応しきれず、足をかけてしまいレッドカードを提示される。

その後マインツは、前節同様に数的不利となりながら、果敢に攻撃に転じるも得点はならず。後半にスコアは動かず、0－2で終了した。

次戦マインツは、10月2日にUEFAヨーロッパカンファレンスリーグの開幕節でオモニア（キプロス）と対戦。その後5日にハンブルガーSVとの一戦を予定している。ドルトムントは10月1日にUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節でアスレティック・ビルバオ（スペイン）と対戦した後、4日にライプツィヒと戦う。

【スコア】

マインツ 0－2 ドルトムント

【得点者】

0－1 27分 ダニエル・スヴェンソン（ドルトムント）

0－2 40分 カリム・アデイェミ（ドルトムント）