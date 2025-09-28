アイドルデュオ・DOMOTOの堂本剛が、きょう28日(22:00～)に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』1時間SPに出演する。30年ぶりとなる“おしゃれシリーズ”への出演で、普段はあまり語ることがないという謎多き素顔を、5人の男たちが証言。さらに、長年アーティストとして活動してきた今だからこそ思う友人や家族への本音と、独立を決意した裏側を明かす。

堂本剛

番組では堂本をよく知る5人の人物が、堂本との普段のやり取りやその私生活についてインタビューで証言。SixTONESのジェシーは、プライベートでも異彩を放つ堂本の独特な一面を語る。一方、亀梨和也は、ドラマ『金田一少年の事件簿』の歴代「金田一一(はじめ)役」が集結した“金田一会”を振り返り、そこで初代主演・堂本と交わしたやり取りを明かす。

堂本を語るうえで欠かせない、その独自の世界観が全面に現れた私服が20着以上スタジオに登場。ライブや日常でも愛用しているというアイテムの数々や、漫画にインスピレーションを受けた衣装、そしてミニマリストになるべく購入したカバン披露するほか、「その場所に浮いてる服であればあるほど、ファンキーと思ってる」という自身のポリシーが垣間見えるアイテムへの思いを口にする。さらにMC陣を交え、私物を使って変身する。

堂本といえば、地元・奈良への思いの強さでも知られ、過去には東大寺などで奉納演奏をしたことも。幼なじみで西大寺僧侶の笹尾正憲さんは、堂本が2018年に東大寺で行った奉納ライブで見せた印象的な姿を語る。一方、堂本は若くして奈良を離れたからこそ抱く故郷への敬意と、薬師寺で奉納演奏をした際に、住職からかけられたという、印象的な言葉に思いを馳せる。

アイドルとしてだけでなく、ソロアーティストとしても数々の功績をあげてきた堂本。その活躍は後輩たちから“先駆者”だと慕われるが、当の本人は自身の歩みについて周囲とは異なる印象を抱いているという。また、昨年33年間所属した事務所からの独立を果たした堂本は、その際に周囲に語った思いや、独立を意識した自身の体調、そして環境を変えたことで新たに得たものを告白。その上で、今だからこそ感じるナチュラルな自分を伝えることの大切さを言葉にする。

【編集部MEMO】

堂本剛は、1979年4月10日生まれ、奈良県出身。KinKi Kidsのメンバーとしてデビューし、卓越した歌唱力と音楽的センスで、グループ活動に加え、ソロ名義および“ENDRECHERI”としても精力的に作品を発表。ファンク／R＆Bを軸に作詞・作曲・プロデュースまで手がける。俳優としては『金田一少年の事件簿』『to Heart～恋して死にたい～』『33分探偵』などで主演。バラエティやラジオでも長年パーソナリティを務め、温かい語り口と鋭い感性で支持を集める。

