テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、21日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第36話「鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも)」の視聴分析をまとめた。

「死してなお、世を笑わすべきと考えたのではないかと」

最も注目されたのは20時40～42分で、注目度72.9％。松平定信(井上祐貴)が松平信義(林家正蔵)から、恋川春町(岡山天音)が腹を切った報告を受けるシーンだ。

「亡くなった?」定信は、信義の思いもよらぬ知らせに大きな衝撃を受けた。「はい。腹を切り、かつ…ハハハハハ! 豆腐の角に頭をぶつけて」信義は涙をこらえている。「ご公儀を謀ったことに倉橋格としては腹を切って詫びるべきと、恋川春町としては死してなお、世を笑わすべきと考えたのではないかと、版元の蔦屋重三郎は申しておりました」信義の口上から、春町の悲痛な覚悟が伝わってくる。

「1人の至極真面目な男が武家として、戯作者としての分をそれぞれわきまえ、まっとうしたのではないかと越中守様にお伝えいただきたい。そして戯れば、腹を切られねばならぬ世とは一体誰を幸せにするのか。学もない本屋風情には、分かりかねるとそう申しておりました」自邸へと戻り寝室に入った定信だが、その信義の言葉を忘れることはできなかった。定信は布団に顔をうずめて嗚咽(おえつ)を漏らし、おのれのこれまでのやり方を自問した。

空回りを続ける定信と、部下思いの信義にコメント続出

注目された理由は、自身が招いた結果に打ちひしがれる定信に、視聴者の注目が集まったと考えられる。

前回は黄表紙に取り上げられ、上機嫌だった定信だが、本多忠籌(矢島健一)から渡された『鸚鵡返文武二道』で、自身の打ち出した文武奨励策が風刺されていると知り激怒する。問題の黄表紙3冊は即座に絶版。朋誠堂喜三二(尾美としのり)は筆を折り、国元へ戻ることになり、春町は定信に呼び出される。追い詰められた春町が腹を切ると、定信は自分の対応が、死者を出す結果となったことに衝撃を受けた。

SNSでは「定信くんも小藩に対し老中が脅せばこうなると気付かないないのはちょっと見通しが甘過ぎたね」「定信くんの言う文武に優れた武士って春町先生のことなんだよね。とんでもなく皮肉な結末になったね」「部下が責任取って腹を切りました、って言えばそれで済むのに、顛末まで全部伝えてこんな世に誰がしたまで言う殿の気持ちがつれぇわ」と、空回りを続ける定信と、部下思いの信義に多くのコメントが集まっている。

前回の初登場時より、理想の上司として話題となっている松平信義は、駿河小島藩の第五代藩主。越後村松藩主・堀直尭の次男として生まれ、先代藩主・松平昌信の娘と婚姻し婿養子として松平家に入り、昌信が1771(明和8)年に亡くなると家督を継ぐ。1758(宝暦8)年頃、幕府の命により浅畑沼の新田開発が進められたが、その際、長尾川の流路を変更する新川の工事が計画され、瀬名村の農民たちは水利権の喪失や農地への悪影響を懸念して反対した。村人たちは命がけで幕府に直訴し、約90年にもわたる訴訟と交渉が続いた。1796(寛政8)年に信義が巴川を検分し争いが終結した。

小島藩は駿河国に置かれた石高1万石の小藩で、滝脇松平家が代々治めた。財政的には常に厳しかったものの、約200年間存続した。小島藩と同規模の1万石の小藩といえば、陸奥下村藩がある。1787(天明7)年、老中・田沼意次(渡辺謙)が失脚し、相良藩5万7000石から1万石に減封された後、嫡男・田沼意知(宮沢氷魚)の息子である田沼意明が田沼家の家督を継ぎ、その後立藩して生まれたのが陸奥下村藩だ。陸奥下村藩は、五代藩主・田沼意正が1823(文政6)年に時の老中・水野忠成や十一代将軍・徳川家斉の取り成しで意次時代の旧領の相良へ再び転封されると廃藩となった。