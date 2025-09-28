timelesz橋本将生の“裏の顔”「実際は…」　ドラマで共演する恒松祐里も証言

テレビ東京のドラマ『ひと夏の共犯者』(10月3日スタート 毎週金曜24:12～)の記者会見がこのほど、都内で行われ、橋本将生(timelesz)、恒松祐里が登壇した。

橋本将生

橋本将生の“裏の顔”とは

この会見では、ドラマの内容にちなみ、自分の“表の顔”と“裏の顔”を発表する企画を実施。橋本は“表の顔”を「クール」、“裏の顔”を「人と話すのが好き、楽しいことが好き」とフリップに記し、その理由をこう説明した。

「僕自身は自分のことをクールと思っていないのですが、外見や雰囲気からか『クール』と言われることが多くて。でも、実際は、人と話すのがすごく好きですし、楽しいことが好きなんですね。timeleszのメンバーとは、じゃんけん一つでめちゃくちゃ盛り上がれるんですけど、一番楽しんでいるのは僕なんじゃないかなと思うくらい、楽しいことが好き」

「(timeleszのメンバーからも)『最初はクールだと思ってたけど、全然クールじゃない』というふうに言われます。言葉を選ばずに言うと……『バカだよね』みたいな(笑)。僕はバカだとは思ってないんですけど!」

また、ドラマで共演する恒松も、橋本の“裏の顔”について証言した。

「実際にお会いするまでは、もの静かな方なのかなと思っていましたが、すごくいろんな人とお話しされていて。しゃべってないところは見たことがないです(笑)。基本、誰かとしゃべっている印象です」

すると、恒松の「しゃべってないところは見たことがない」という極端な表現に対し、橋本は「本当ですか(笑)!?」とツッコミを入れつつも、「ありがとうございます」とお礼を伝えていた。

ドラマ『ひと夏の共犯者』あらすじ

「最愛の推しは、殺人犯かもしれない……」。大学生の主人公・岩井巧巳(橋本将生)が、推しのアイドル・片桐澪(恒松祐里)との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ――。