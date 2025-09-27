女優の井上真央が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、28日に放送される「浜マーケットに日は暮れて～人情商店街とクリームソーダ～」。横浜の片隅にある、昭和レトロな商店街の1年の移り変わりを見つめた作品だ。

井上自身、かつて祖母や母とともに訪れた思い出が詰まった地元の商店街「浜マーケット」が舞台とあって、今回の収録には特別な想いがあったという――。

変わらないことのうれしさ「レジェンド級のスポット」

横浜の住宅街に昭和レトロの香りが漂う「浜マーケット」。最寄り駅から歩けば15分。140mのアーケード商店街は、80年前に戦後の闇市から始まり、最盛期には60軒の店が軒を連ねたが、今は20軒にまで減り、営業を続けている。

肉、魚、花、和菓子に総菜と、店先に並ぶのは、どこか懐かしくほっとする品々。店員も客も高齢者が多く、まるで「時が止まったような風景」がここには残っている。

浜マーケットは、井上の地元・横浜市金沢区からも程近い商店街。子どもの頃から家族や友人の間でもなじみ深く、その名前は「自然と入ってくるぐらい」、身近な存在だったという。

「よく行っていたというほどではないですが、母や祖母、友人のお母さんたちも通っていたので、聞くとすぐ懐かしい気持ちになります。たまに近くを通ったとき“変わってないな”って思えるのがうれしいんです。レジェンド級のスポットですね」

幼い頃は大みそかになると多くの人が買い出しに集まり、浜マーケット全体が活気にあふれていた印象が強く残っているという。しかし、時代の波にはあらがえない。近隣に大型スーパーが進出し、交通の便の悪さも重なり客足は年々減少。「浜マーケットは元気に営業中」という看板を掲げるも、シャッターが目立つ。その姿に井上も少なからず「ショックを受けた」というが、むしろスーパーにはない“強み”に目を向けていた。

「もちろん、時代に合わせて変化は求められるけれど、それだけじゃないと思うんです。浜マーケットで働いてきた方たちは、それぞれの仕事に誇りを持っていて、人生をかけて商売をされてきた。その“気概”が、今でもアーケードの中にちゃんと残っている。どんなに大変な時でも、“踏ん張る強さ”があるんです」

映画『サンセット・サンライズ』との不思議なリンク

くしくも井上は、今年1月に公開された映画『サンセット・サンライズ』で、宮城県南三陸の空き家活用に取り組む役場の職員を演じた。それだけに、今回の≪浜マーケットを巡る物語≫には、不思議なリンクを感じたようだ。

「映画では、空き家が放置されていく現実と、そこに残る“思い出”との間で、どう向き合うかというテーマが描かれていたのですが、今回の番組でも、時の流れによって朽ちてしまうものと、生き続けるものと…という狭間についてどこか通じるところがありましたね」

そんな井上が、今回のナレーション収録の中で特に心に残ったシーンとして挙げたのは、閉店した和菓子店「太平屋」のお盆が、若い世代の店に引き継がれていた場面だった。

「ほんの2秒くらいなんですけど…老舗和菓子屋さんだった太平屋さんが閉店して、そのお盆を今は焼き芋のお菓子屋さんが使っていて。店が閉じても、そこで大切にされてきた道具や想いが、形を変えて生き続けている。そんなささやかなつながりが、すごく素敵に感じられてあたたかい気持ちになりました」