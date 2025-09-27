DeNAは27日、巨人との試合（横浜）に8－9で敗戦。勝てば2位確定のゲームだったが、リリーフ陣が9回4点のリード守れず逆転負けを喫した。

逆転を許したリリーフ陣について、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』に出演した解説者の齊藤明雄氏は「明日の試合に響かないと良いですけどね。後ろのピッチャーでやられてしまってるのでね…。点差があるならもっと攻めのピッチング、反対に丁寧にいこうとするからボールが先行してしまう。入江なんかは腕が身体に巻き付いてきてないですよね。本来は左の脇の下に腕が巻き付いてこないといけないんですけどね。本来のきれいなストレートが投げれてないですよ。伊勢も腕が振れてない、この試合の伊勢は何投げても打たれていた感じがしますね」と言及。

同じく解説者の大矢明彦氏は「DeNAは後ろで投げる人がしっかり投げないとこんなゲームになっちゃいますけど、今日は7回・8回・9回でフォアボールを6つ出してるんですよ。これが全部得点に絡んでいるので、もう少し攻めていってくれたらなと思いました。今使えるピッチャーは使ったんですけどそれが実らなかった。巨人に持ってかれてしまいましたよね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』