大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはポストシーズン進出を決めているが、今後の戦いはとにもかくにもデーブ・ロバーツ監督次第かもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアはドジャースのポストシーズンを左右する選手として、マイケル・コンフォート外野手、タナー・スコット投手、ブレイク・トライネン投手の不振に苦しむ3名を選出。それぞれの現状や展望について言及した。

その上で、「134試合以上もコンフォートを起用？ロバーツ監督の決断だ。スコットとトライネンに定期的にセーブを失敗させる？これも同監督の決断だ」と、ロバーツ監督にも責任の一端があると指摘。

続けて、「ロバーツ監督は10月になると試合に全力を注ぎ、先発が相手チームを完封しているときに、そのまま登板させ続けるだろうか？それとも、コーチのミスによってポストシーズンが簡単に終わってしまうことを知っているので、1試合、1イニング、1打席ごとに指示を出すだろうか？9個どころか3個のアウトを取ることすら難しいブルペンを抱えるドジャースは、ロバーツ監督がキャリア最高の采配を振るうことが必要だ。現時点では、それがワールドシリーズ（WS）進出の成否を左右するだろう」と記している。

