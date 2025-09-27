レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、今季一軍出場がない読売ジャイアンツの選手を紹介したい。

近藤大亮

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／80kg

・生年月日：1991年5月29日

・経歴：浪速高 - 大阪商業大 - パナソニック

・ドラフト：2015年ドラフト2位（オリックス）

トレード加入初年度の昨季は、まさかの一軍登板なしに終わった近藤大亮。巻き返しが期待された今季だったが、オープン戦で右肩を痛め、いまだ公式戦登板がない状況が続いている。

パナソニックから2015年ドラフト2位でオリックス・バファローズに入団。ルーキーイヤーは1試合の登板にとどまったが、翌2017年は中継ぎで一軍に定着した。

同年は55試合登板、1勝1敗25ホールド、防御率3.07とフル回転の活躍。同年から3年連続で50試合以上に登板するなど、ブルペン陣を支えた。

しかし、2020年に右肘側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けて長期離脱。一時は復活の兆しを見せたが、2023年は12試合の登板に終わり、同年オフに金銭トレードで読売ジャイアンツに移籍した。

新天地での再起が期待されたが、昨季は一軍未登板。今季はオープン戦で一軍マウンドに上がるも、登板中に右肩を痛めて緊急降板を強いられた。

その後はファームでも登板がなく、懸命なリハビリが続いている。

【関連記事】

【了】