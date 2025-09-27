プレミアリーグ第6節が27日に行われ、ブレントフォードとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

トーマス・フランク前監督がトッテナム・ホットスパーに引き抜かれ、キース・アンドリュース監督を招へいしたブレントフォード。さらにこの夏は今節対戦するマンチェスター・ユナイテッドにFWブライアン・ムベウモ、ニューカッスルにFWヨアヌ・ウィサら主力選手が旅立つこととなった。現在は3試合勝利から遠ざかっており、17位に沈んでいる。一方のマンチェスター・ユナイテッドはルベン・アモリム監督2季目のシーズンに。前節はチェルシーに勝利し、敵地で連勝をかけて戦う試合となる。

試合はホームのブレントフォードが立ち上がりにスコアを動かす。自陣からのジョーダン・ヘンダーソンのロングフィードにイゴール・チアゴが抜け出すと、豪快に左足を振り抜く。強烈なシュートはネットに突き刺さり、ブレントフォードが先制。その後も、ブレントフォードがサイドからのクロス、ロングスローを用いて相手ゴールを脅かしていく。

すると20分、ブレントフォードが追加点を奪う。ロングボールをI・チアゴが胸で落とし、ケヴィン・シャーデへ送る。シャーデはペナルティエリア内に侵入し、鋭いクロス。GKアルタイ・バユンドゥルに触れられたものの、I・チアゴがこぼれ球に反応し、押し込んだ。2点差を追いかけるマンチェスター・ユナイテッドは26分、パトリック・ドルグの左からの柔らかいクロスにエンベウモがシュート。GKクィービーン・ケレハーはその後のベンヤミン・シェシュコのシュートを含めセーブするが、最終的にシェシュコが詰めきり、1点差に迫る。

後半に入り、63分にはブレントフォードにビッグチャンス。シャーデがディオゴ・ダロトとの競り合いを制し、中央へ折り返す。フリーのダンゴ・ワッタラがシュートを放つと、GKバユンデュルが冷静にセーブする。対するマンチェスター・ユナイテッドは71分にムベウモがDFネイサン・コリンズに倒されPKを獲得する。キッカーのブルーノ・フェルナンデスは右に蹴り込むが、これをGKケレハーがストップ。マンチェスター・ユナイテッドは同点のチャンスを生かせない。

その後、マンチェスター・ユナイテッドはルーク・ショーとドルグに代えて、メイソン・マウントとジョシュア・ザークツィーを投入。この交代に伴いムベウモが右ワイドを担当し、より攻撃的な形にシフトする。しかし、効果的なボールは前線に入らず、時間が経過していく。

後半アディショナルに突入し、ブレントフォードが試合を決定づけるゴール決める。カウンターからマティアス・イェンセンがとどめの一発を沈め、試合は3－1で終了した。

次戦、ブレントフォードは10月5日にマンチェスター・シティと、マンチェスター・ユナイテッドは同4日にサンダーランドとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ブレントフォード 3－1 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

1－0 8分 イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

2－0 20分 イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

2－1 26分 ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）

3－1 90分＋5分 マティアス・イェンセン （ブレントフォード）

【動画】シェシュコのマンU初ゴール！



