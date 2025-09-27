有吉「東京2025 世界陸上」現地観戦で大興奮！「次は100mの決勝を目に焼きつけてみたい」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月21日（日）の放送は、アシスタントにぐりんぴーす・落合隆治と宮下草薙・宮下兼史鷹を迎えてお送りしました。

◆トップアスリートの競技に感動

9月17日（水）に「東京2025 世界陸上」を東京都・新国立競技場で現地観戦したという有吉。入場前から大混雑だったと言い、「国立の周りも世界中のお客さんがワーッといて、横断歩道もパンパン。それでもうボルテージが上がっちゃって、会場に入るまで小走りして、席についた頃には汗だく」と笑います。

会場に着いてまず印象に残ったのは、競技よりもスペシャルアンバサダーを務めていた俳優・織田裕二さんの姿だったといい、「けっこう離れていましたけど、やっぱりデカかったですね！」と興奮気味に語ります。

場内では、やり投げや走り高跳び、走り幅跳びなどを観戦したそうで、「（選手が）ウォーミングアップをしている姿もきれいだし、その日は日本人が大活躍とまではいかなかったけど、それでも、世界のトップアスリートを目の当たりにして感動しました」とまとめます。さらには、「次の（世界陸上の開催地）北京も絶対に行きたい。次は100mの決勝とかも目に焼きつけてみたい」と宣言も。

また、会場内で驚いたことがあったと言い、「テレビで観ているだけでは気付かなかったかもしれませんが、めっちゃビールとかも飲めるから。ビールを飲みながら唐揚げ、焼きそばを食べて、ハイボールも飲んで、帰りは（酔って）フラフラで……選手みたいだった（笑）」と明かすと、落合から「一緒にしないでください（笑）！」とツッコまれていました。

