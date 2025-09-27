お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、27日に放送されたテレビ埼玉(テレ玉)のミニ番組『あなたのじまんはなんですか?』(毎週土曜23:00～)で、同局の番組に初出演した。

設楽統

埼玉県各地の道行く人に突撃インタビューし、飛び出した自慢話を深掘りして紹介する同番組。27日の放送では、埼玉県出身の設楽が自慢話を紹介した。

設楽の自慢は「昨年武道館でライブをやったことです! あの日本武道館で2daysです! 『赤えんぴつ』という僕らがやっているフォークデュオのコントキャラクターで、2日間やらせてもらいました。1日目は赤えんぴつだけのライブで、2日目はゆかりのある芸能界の人たちにゲストで出てもらって、すごいんですよ、錚々たるメンバーで。トータス松本さん、三浦大知くん、乃木坂46のメンバーとか、あと chelmicoとか…知り合いを総動員して。僕が扮するキャラクター『おーちゃん』は、赤いチューリップハットをかぶっているんですけど、それをその日入場してくれたお客さんに配って、武道館中が赤いチューリップハットをかぶってくれてたんです。その眺めは壮観でしたね。Blue-ray 出てるんでよかったら(笑)!」とのことだ。

また、埼玉について、「秩父出身で、18歳で東京に出ちゃってはいるんですが、離れてみて年をとればとるほどすごいいいところだなと思いますね。今はもう観光地で有名ですけど、僕駅員だったんでね、西武鉄道池袋駅から終点西武秩父駅まで、電車で行きやすいですし。いい距離感ですよ」と紹介。

テレ玉については、「自分ではいろいろ出てたのかなと思っていたんですけど初めてなんですね。昔から観ていたので十万石まんじゅうのCMはもう染み付いています(笑)」と振り返った。