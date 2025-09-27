2025明治安田J2リーグ第31節の7試合が27日に行われた。

ジェフユナイテッド千葉はホームでロアッソ熊本と対戦。2度のリードを許すと、2度とも追いついたが、勝ち越しならず2－2で引き分けた。28日に試合を控える水戸ホーリーホックとV・ファーレン長崎と勝ち点「55」で並んだものの、得失点差で首位浮上は果たせなかった。

ベガルタ仙台は敵地で北海道コンサドーレ札幌に3－0で快勝。千葉との勝ち点差を「1」に縮めた。

昇格プレーオフ出場圏浮上を目指すジュビロ磐田とRB大宮アルディージャは直接対決。3連敗で長澤徹前監督を解任した大宮は、宮沢悠生監督の初陣で早々に2失点を喫したが、カプリーニとオリオラ・サンデーがそろって2ゴールの活躍で逆転に成功する。最終盤に1点を返されたが、大宮が4－3で打ち合いを制した。

FC今治とサガン鳥栖の上位直接対決は、プレーオフ圏浮上を目指す今治がマルクス・ヴィニシウスのゴールで先制する。しかし、終盤に5位鳥栖が西川潤のゴールで追いつき、勝ち点「1」ずつを分け合った。

最下位の愛媛FCは、佐藤亮の2ゴールなど敵地で3得点を奪い、大分トリニータを下して11試合ぶり白星。残留圏17位大分との勝ち点差を「13」に縮めた。一方、18位レノファ山口FCはモンテディオ山形に逆転負けを喫した。

ヴァンフォーレ甲府は2点差からの大逆転。後半アディショナルタイム4分に三平和司が劇的な逆転ゴールを挙げて、いわきFCに3－2で勝利した。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第31節

▼9月27日（土）

北海道コンサドーレ札幌 0－3 ベガルタ仙台

モンテディオ山形 2－1 レノファ山口FC

いわきFC 2－3 ヴァンフォーレ甲府

ジェフユナイテッド千葉 2－2 ロアッソ熊本

ジュビロ磐田 3－4 RB大宮アルディージャ

FC今治 1－1 サガン鳥栖

大分トリニータ 0－3 愛媛FC

▼9月28日（日）

13:00 ブラウブリッツ秋田 vs V・ファーレン長崎

14:00 水戸ホーリーホック vs 藤枝MYFC

15:00 カターレ富山 vs 徳島ヴォルティス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（55／＋17）

2位 千葉（55／＋14）

3位 長崎（55／＋9）

4位 仙台（54／＋11）

5位 大宮（50／＋14）

6位 鳥栖（50／＋5）

7位 徳島（48／＋11）

8位 磐田（48／＋6）

9位 今治（47／＋6）

10位 札幌（43／－15）

11位 甲府（42／＋2）

12位 いわき（40／＋6）

13位 山形（38／0）

14位 藤枝（36／－2）

15位 秋田（36／－9）

16位 熊本（34／－10）

17位 大分（33／－12）

18位 山口（25／－12）

19位 富山（24／－17）

20位 愛媛（20／－24）