年金の繰り下げ受給を考えていたものの、ライフプランの変化や病気などで気が変わることもあるかもしれません。そんなとき、年金はどのようにすれば受け取れるのでしょうか。

経済ジャーナリストで、All Aboutマネーガイドでもある酒井富士子氏の最新著書『60分でわかる！新・年金 超入門』（技術評論社）では、年金制度にまつわる新常識や、制度の柔軟な使い方について解説しています。

今回は本書から一部を抜粋し、繰り下げ受給の予定で年金の申請をしていなかった人が、受け取りたくなった場合に選べる「2つの方法」について紹介します。

◆受け取っていなかった分を一括受け取りも可能

年金の受給は、65歳を過ぎれば申請することでいつでも開始することができ、繰り下げ受給も事前に申請する必要がありません。つまり、繰り下げ受給するつもりで年金の請求をしていなかった人が、事情が変わってすぐに年金請求することも可能です。

繰り下げ待機期間中での年金の受け取り方法は、2つの方法から選択することになります。

1つ目は、繰り下げ待機中、受け取りたいと思った時点で「受給申請」をして、そこから年金受給をする方法です。

繰り下げ申請は、1カ月単位でできるので、例えば70歳まで繰り下げしようと思っていても、68歳時点で申請を出せば、その時点の増額率で増えた年金を一生涯受け取ることができます。本来受給額が176万円4000円なら、25.2％増えた220万8528円の年金を一生涯受け取ることができます（図版では、220万8525円と示されていますが、正しくは220万8528円）。

2つ目は、申請する時点から65歳までさかのぼりその分を一括で受け取る方法。この場合は本来受給額×年数の年金額となり増額はありません。また、一括で受け取る場合は、「年金の時効」があるので要注意。これは、受給資格が発生してから5年経過するとそれ以前は時効で消滅するというもの。

ただし、「特例的な繰り下げみなし増額制度」により70歳以降に、さかのぼって一括受け取りを希望した場合は、請求の5年前の時点で繰り下げ受給の申請があったとみなされ、0.7％×月数の割増率で増額した年金を一括受け取りできるので、増額した分で5年以前の消滅してしまう分を補てんすることができます。

酒井 富士子（さかい ふじこ）プロフィール

経済ジャーナリスト。金融専門の編集プロダクション・株式会社回遊舎 代表取締役。日経ホーム出版社（現日経BP社）にて「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長を歴任。近著に『知りたいことがぜんぶわかる！新NISA＆iDeCoの超基本』（Gakken）『60分でわかる！ 新NISA 超入門』（技術評論社）など。

文＝All About 編集部