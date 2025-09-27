Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 地元・長野の善光寺に行って「本当に嬉しかった」こととは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月22日（月）の放送では、「グリーンアップル大使」就任記念として、りんごと関わりが深い青森県・長野県の生徒（リスナー）のメッセージを紹介しました。――Mrs. GREEN APPLEが、りんごの消費拡大を図るという共通の志を持つ青森県と長野県の架け橋として「グリーンアップル大使」に就任。今回の取り組みでは、ミセスの特別デザインの青りんごボックスを9月13日より順次展開。また、ミセスのメンバーがりんご農家に扮した姿のレトロなデザインのポスターも各所で掲出。そして、ミセスの10周年ロゴシールが貼られた青りんごが店頭に並びます（※一部、ポスターのみ掲出店舗も）この前、お友達と一緒に長野県・善光寺のお土産屋さんにある涼ちゃん（藤澤）のサインを見に行きました！ お店に入ってレジ前にあるサインを見ていたら、お店の方が、藤澤先生が来たときのお話をたくさん聞かせてくださって、とっても嬉しくなりました。そして、ちょうどその日の夕方、SBC信越放送で藤澤先生の原点に迫る特別番組が放送されると知って、すごく嬉しくなりました！ 放送決定、本当におめでとうございます！ 長野でこんな素敵な番組が見られるなんて、地元に住んでいる私にとっては夢みたいで今からわくわくしています。（長野県 18歳）藤澤：これ、まさしく！ SBC信越放送さんの特番の関係で長野に行っていたタイミングで、善光寺にも行って、そこでお店とかにもお邪魔させていただいて。そこで、僕が「ケンミンSHOW」に出演したときに紹介していたカップラーメン（長野県限定販売「ホームラン軒 信州みそ仕立て みそラーメン」）を……

／

「上京するならコレ持ってきな！」

グルメ😋

＼



✅千葉県

オランダ家の楽花生パイ



✅長野県

ホームラン軒

信州みそ仕立て みそラーメン



✅鹿児島県

雀の卵



など持ち寄った9品を

全員で大試食会🍴#綱啓永#藤澤涼架(#MrsGREENAPPLE)#大園玲(#櫻坂46)#TVer 配信中👇https://t.co/tNnNsMc2FN pic.twitter.com/sQ0lJp6UOB

— 【公式】秘密のケンミンSHOW極 (@kenmin_kiwami) March 15, 2025大森：あ！ あれ、すごい売り切れたって！藤澤：そうなんです、ありがたいことに！ それを大々的に「藤澤さんが紹介した！」みたいな感じで、パネルを書いてくださってて！大森：え～!?藤澤：すごく嬉しくて！大森：めちゃくちゃ光栄じゃないですか！藤澤：本当に嬉しかったですよ！大森：りょうちゃんの特番！ 藤澤涼架の原点に迫る、っていうね！ 僕らも知らないですからね！若井：全然知らない！藤澤：全然とか言わないで（笑）。ぜひ楽しみにしていてください！

【TV出演情報📺】

⁡

11⽉19⽇(水)20:00よりSBC信越放送にて#藤澤涼架 の原点に迫る特別番組の放送が決定✨

⁡

藤澤が青春を過ごした母校へ。

⁡

ぜひご覧ください！

⁡#MrsGREENAPPLE#長野 pic.twitter.com/L5dh0JGu2z

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 4, 2025大森：さあ、ということで、あっという間ですけども、青森と長野の特別編が、もう授業終了の時間になっちゃったということで。りょうちゃん、どうでしたか！ 今日の授業は。藤澤：いやー、嬉しいですね！ ちょっと地元の話もありましたけれども。地元の方から声が届くと、より僕は「ああ、こうやってミセスを楽しんでいただいてるんだな」っていう風にも感じる瞬間というか。嬉しかったです！ ありがとうございます！大森：でも、楽しみですね！ いろいろ！ 「グリーンアップル大使」も……。若井：「グリーンアップル大使」ですから！ 僕たち！大森：青りんごを背負うっていう、まさかこんなことがあると思ってなかったので！若井：しかも、大森さんは食べれないけどね（笑）。大森：いいんだ!? っていう（笑）。確認もちゃんとしましたからね！若井：でも、魅力は広めていきたい！大森：もちろん！ よろしくお願いします。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info